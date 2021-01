Veolia odwołuje się od kary UOKiK w wysokości 120 mln zł

Na początku grudnia 2020 r. prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na spółki z grupy Veolia Polska blisko 120 mln zł kary. Veolia Energia Polska oraz Veolia Energia Warszawa złożyły do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od decyzji UOKiK.

Niskie ceny ciepła

Spór Veolii z PGNiG Termika

Pominięte dowody

Ciepłownicza spółka ocenia, że UOKiK nie wziął pod uwagę, że współpraca wytwórcy i dystrybutora ciepła jest naturalna i konieczna, przynosząc korzyści całemu rynkowi. Współpraca ta prowadzi do redukcji kosztów i obniżenia cen ciepła dla końcowego odbiorcy. Przykładów takiego rodzaju współpracy w formie umownej jest wiele. Taka współpraca istnieje na przykład na lokalnych rynkach ciepła w Krakowie, Gdyni, Gdańsku czy Rzeszowie.W związku z powyższym wielokrotnie zdarzało się, że UOKiK zatwierdzał połączenia producentów i dystrybutorów ciepła. Takie koncentracje stanowią najdalej idącą formę współpracy pomiędzy producentami i dystrybutorami.W opinii Veolii UOKiK podjął decyzję o ukaraniu Veolia Energia Polska i Veolia Energia Warszawa za fakt podjęcia zgodnej z prawem proefektywnościowej i proekologicznej współpracy z monopolistą w zakresie wytwarzania energii cieplnej celem zagwarantowania bezpiecznych dostaw ciepła dla mieszkańców Warszawy, po optymalnej cenie akceptowanej każdego roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.Veolia podkreśla, że UOKiK miał świadomość, że ceny ciepła systemowego w Warszawie są najniższe w porównaniu do cen w innych dużych miastach w Polsce.Wg Veolii, wydana przez UOKiK decyzja o ukaraniu wyłącznie Veolia Energia Polska i Veolia Energia Warszawa wpisała się w strategię przyjętą przez PGNiG Termika mającą na celu uwolnienie się od wielomilionowych zobowiązań wobec Veolia Energia Warszawa. Elementem tej strategii stał się złożony przez PGNiG Termika tzw. wniosek „leniency”, który miał zagwarantować tej spółce oraz PGNiG bezkarność.- Pod wpływem tego wniosku UOKiK przyjął przedstawione przez PGNiG Termika wprowadzające w błąd wyjaśnienia, że jakoby poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy PGNiG Termika a Veolia Energia Warszawa strony zawarły porozumienie ograniczające konkurencję, co jest oczywiście nieprawdziwe. Jak wynika z decyzji UOKiK o ukaraniu wyłącznie Veolia Energia Polska i Veolia Energia Warszawa oraz o odstąpieniu od ukarania PGNiG Termika i PGNiG cel ten ta tym etapie został przez PGNiG Termika w pełni osiągnięty - czytamy w oświadczeniu Veolii.Zdaniem spółki, UOKiK niemal całkowicie pominął składane przez Veolia Energia Polska oraz Veolia Energia Warszawa wyjaśnienia. Obie Spółki złożyły szczegółowe i merytoryczne wyjaśnienia, w tym materiały dowodowe, ekspertyzy i analizy. Cała dokumentacja to kilka tysięcy stron.W ocenie francuskiej grupy UOKiK wybiórczo posługiwał się zebranym materiałem dowodowym wybierając tylko te elementy, które zgadzały się z tezami wskazanymi we wniosku „leniency”.- UOKiK zaniechał przeprowadzenia istotnych dla sprawy ustaleń dotyczących funkcjonowania rynku ciepła systemowego w Polsce, obowiązujących na nim regulacji prawnych oraz sposobu nadzoru nad tym rynkiem w oparciu o Ustawę Prawo energetyczne ze szczególną rolą, jaką w tym prawie posiada Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - napisano w oświadczeniu Veolii.Obie spółki wielokrotnie wyjaśniały te kwestie Prezesowi UOKiK, składając szczegółową i merytoryczną dokumentację, w tym ekspertyzy i analizy uznanych ekspertów. Veolia Energia Warszawa i Veolia Energia Polska są zdeterminowane, aby wykorzystać wszelkie przysługująceim środki prawne w celu wykazania prawdy i obrony ich uzasadnionych interesów.