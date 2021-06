Veolia przechodzi na gaz, ale myśli już o innych paliwach

- W ramach transformacji nie można ograniczyć się do myślenia o zmianie technologii i paliwa. Transformacja pociągnie za sobą szereg zmian organizacyjnych i operacyjnych w sektorze energetycznym - uważa Marcin Orłowski, członek zarządu Veolia w rozmowie z Kaliną Olejniczak.

Veolia chce wyeliminować węgiel ze swoich instalacji do 2030 roku, a 20 lat później osiągnąć zerową emisję CO2.

Transformacja systemów ciepłowniczych firmy opiera się na zastosowaniu gazu jako paliwa przejściowego - w perspektywie 10 lat gaz będzie odpowiadał za ¾ jej produkcji energii.

- Gdy tylko pozwoli na to otoczenie regulacyjne i warunki technologiczne, do koszyka paliw zostaną wprowadzone wodór i biogaz - deklaruje Marcin Orłowski, członek zarządu Veolia.

Oznacza to, że firmy energetyczne nie tylko nie mają czasu do stracenia, ale muszą też włożyć więcej wysiłku w realizację tego celu. Myślenia o transformacji nie można ograniczyć się do myślenia o zmianie technologii i paliwa. One pociągną za sobą szereg zmian organizacyjnych i operacyjnych w sektorze energetycznym.

Mamy już konkretny plan, w tym budowę nowych bloków gazowych, co w perspektywie 10 lat spowoduje, że gaz będzie odpowiadał za ¾ produkcji energii. Będziemy inwestować w kogenerację, która pozwala efektywnie wykorzystać paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła.