Veolia rozważa budowę elektrociepłowni geotermalnej w Poznaniu

Veolia i duńska grupa Innargi rozpoczynają analizę potencjału geotermalnego w Poznaniu. Jeśli wyniki analizy będą pozytywne, ciepłownia geotermalna w stolicy Wielkopolski może zostać uruchomiona w ciągu ok. 5 lat.

Veolia Energia Polska, Veolia Energia Poznań oraz Innargi podpisały list intencyjny dotyczący zbadania potencjału realizacji inwestycji w źródło ciepła zasilane energią geotermalną o mocy 100 MW.

Firma Innargi buduje obecnie w Danii największą w Unii Europejskiej ciepłownię geotermalną,

Badania firmy McKinsey wskazują na możliwość zasilania energią geotermalną 33 proc. sieci ciepłowniczych w Polsce do 2045 r.

Veolia Energia Polska, Veolia Energia Poznań oraz duńska grupa Innargi podpisały list intencyjny w zakresie zbadania potencjału realizacji inwestycji w źródło ciepła zasilane energią geotermalną o mocy 100 MW.

Poszukiwania złóż geotermalnych pozwolą na ocenę możliwości wykorzystania tego źródła w poznańskiej sieci ciepłowniczej.

Jest to kolejne działanie na rzecz znalezienia alternatywy dla węgla, poprawy efektywności energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii oraz stabilizowania cen ciepła sieciowego dla odbiorców.

Geotermia jedną z możliwych technologii pomocnych w dekarbonizacji

- Porozumienie to dla nas ważny krok w procesie dekarbonizacji ciepłownictwa z wykorzystaniem nowych technologii. Poprzez wykorzystanie źródła, którym jest energia geotermalna, przyczyniamy się zarówno do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz jakości powietrza w mieście, ale także chronimy naszych klientów przed rosnącymi kosztami uprawnień do emisji CO2 – mówi Frédéric Faroche, prezes oraz dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Z nadzieją na poznański projekt patrzy także grupa Innargi.

- Projekt realizowany w Poznaniu jest projektem pionierskim. Dzięki niemu, mamy nadzieję przekonać się o istotnym potencjale ciepłownictwa geotermalnego w dużych systemach ciepłowniczych w Europie środkowo-wschodniej. Badania firmy McKinsey wskazują na możliwość zasilania energią geotermalną aż 33 proc. sieci ciepłowniczych w Polsce do 2045 r. To źródło energii nie jest zależne od wiatru ani od słońca. Źródło po realizacji inwestycji nie emituje żadnych zanieczyszczeń czy hałasu, zaś sama instalacja zajmuje bardzo niewiele miejsca i wtapia się w krajobraz miejski – przekonuje Samir Abboud, prezes zarządu Innargi.

Geotermia nie ma dużego kawałka ciepłowniczego tortu

- Od lat inwestujemy w Poznaniu w rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną sięgając po dostępne źródła zielonej energii. Koncepcja wykorzystania czystego ciepła i dystrybuowania go naszą siecią ciepłowniczą wpisuje się nie tylko w dekarbonizację ciepłownictwa, ale przede wszystkim w wizję ekologicznej przyszłości miasta – dodaje Krzysztof Zamasz, dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce.

Wykorzystanie ciepłownictwa geotermalnego w europejskich sieciach ciepłowniczych było dotychczas ograniczone z powodu wysokich nakładów inwestycyjnych oraz warunków podłoża.

Firma Innargi, która obecnie buduje w Danii największą w Unii Europejskiej ciepłownię geotermalną, opracowała nowy model biznesowy, w którym ciepło geotermalne jest dostarczane jako usługa. Zabezpiecza to Veolię przed ponoszeniem kosztów inwestycji związanych z pozyskiwaniem ciepła z głębi ziemi, począwszy od etapu rozpoznania warunków podłoża, jak i podczas eksploatacji złoża.

Rok 2023, zarówno dla Veolii, jak i Innargi, będzie okresem wnikliwej analizy potencjału geotermalnego w mieście. Jeśli wyniki analizy będą pozytywne, ciepłownia geotermalna może zostać uruchomiona w perspektywie ok. 5 lat.

Poprawa stanu środowiska i jakości powietrza w Poznaniu

To kolejny projekt realizowany przez Veolię w Poznaniu.

- Od wielu lat ściśle współpracujemy z Urzędem Miasta Poznania wspólnie poszukując proekologicznych i innowacyjnych rozwiązań. Dzięki otwartości władz miasta na inicjatywy mogące służyć lokalnej społeczności, udało nam się do tej pory wdrożyć szereg inwestycji na rzecz dekarbonizacji. Niedawno na przykład uruchomiliśmy m.in. akumulator ciepła, który magazynuje ciepło w momencie, kiedy nie ma na nie popytu i oddaje do sieci, wówczas, kiedy potrzebują go nasi klienci. W ten sposób nie tracimy cennej energii – dodaje Jan Pic, prezes i dyrektor generalny Veolia Energia Poznań.

Miasto widzi potencjał czystej energii z geotermii.

- Dekarbonizacja ciepłownictwa oraz poprawa stanu środowiska i jakości powietrza w Poznaniu są niezwykle ważne dla miasta. Wykorzystanie ciepła geotermalnego w Poznaniu wymaga ścisłej współpracy z naszymi urbanistami i specjalistami od ochrony środowiska. Liczymy na dobrą współpracę i realizację projektu z korzyścią dla mieszkańców – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania.