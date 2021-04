Veolia wychodzi z węgla w Poznaniu i stawia na nowe paliwo

Veolia Energia Poznań SA otrzymała pozytywną decyzję środowiskową dla budowy bloków gazowych. Planowana inwestycja jest istotnym krokiem Veolii w kierunku całkowitego odejścia od wykorzystania węgla w procesie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Poznaniu. Ma to się stać do 2030 roku.

Wielkopolska energia bez wykluczeń

Veolia zapewniła, że inwestycja pomoże ochronić odbiorców przed dużymi wzrostami cen za energię i ciepło, z czym wiązałoby się pozostanie przy węglu.- Taka jest nasza interpretacja, oczywiście przyszłość jest kwestią dosyć nieznaną, natomiast biorąc pod uwagę trendy i to jak rośnie dzisiaj koszt CO2 - przypomnę tylko, że niecałe dwa lata temu płaciliśmy 4 euro za tonę emisji, dziś płacimy prawie 45 euro, co oznacza bardzo dramatyczny wzrost kosztów, uważa prezes Gepfert.Czytaj też: Geotermia na Podhalu. Nowy Targ i Szaflary projektują sieci ciepłownicze Veolia Energia Poznań kontynuuje ponad 100-letnią tradycję wytwarzania energii w Poznaniu i jest także dostawcą ciepła systemowego dla jego mieszkańców, okolicznych gmin oraz 28 innych miejscowości w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim.- Strategia Veolii zakłada całkowite odejście od węgla do 2030 roku. W Poznaniu już w 2026 roku dzięki nowym blokom gazowym, wykorzystaniu biomasy i ciepła z ITPOK zmniejszymy udział węgla w naszym miksie paliwowym do 25 proc. - dodała Dalida Gepfert.Veolia Energia Poznań prowadzi wiele inwestycji i wdrożeń służących poprawie efektywności energetycznej i zapewniających możliwość odzysku ciepła oraz jego produkcję z paliw alternatywnych. Do najważniejszych z nich należą: instalacja odzysku ciepła w fabryce VW, instalację odzysku energii ze ścieków w Szlachęcinie oraz budowany właśnie jeden z największych w Polsce akumulatorów ciepła.- Będziemy realizować naszą transformację konsekwentnie, ale też z poszanowaniem dla bezpieczeństwa i możliwości naszych odbiorców. Ciepło systemowe ma odegrać bardzo ważną rolę w transformacji energetycznej kraju, ale koszty inwestycji nie mogą przełożyć się na odbiorców, co mogłoby doprowadzić do pogłębiania się zjawiska wykluczenia energetycznego - szczególnie widocznego w małych miastach. Dlatego prowadzimy naszą transformację w sposób odpowiedzialny, uzasadniony ekonomicznie i środowiskowo - skomentował Jan Pic.Veolia Energia Poznań zainaugurowała program „Wielkopolska Energia”, który będzie platformą do wymiany doświadczeń i dyskusji o kierunkach rozwoju czy możliwych nowych rozwiązaniach w obszarze ciepłownictwa i energetyki w regionie. W jego ramach spółka będzie również zachęcała inne firmy z regionu do współpracy oraz tworzyła projekty z zakresu ekologicznej transformacji energetycznej; będzie także inwestowała m.in. w innowacje i niskoemisyjne rozwiązania.- Wielkopolska, podobnie jak cały kraj, wymaga głębokiej transformacji energetycznej. Wierzę, że tak jak w innych dziedzinach uda się naszemu regionowi przejąć wiodącą rolę także w tym procesie. Chcemy zainicjować program „Wielkopolskiej Energii” żeby wyzwolić tę energię potrzebną do zmian. Chcemy pokazać swoje doświadczenia i wspólnie z samorządami oraz innymi wiodącymi firmami regionu wymieniać się wiedzą, promować najlepsze rozwiązania, ale także adresować oczekiwania społeczne w celu osiągnięcia jak najszybszych efektów tu, w Wielkopolsce - podsumowała prezes Dalida Gepfert.Veolia posiada jedne z największych systemów ciepłowniczych w Polsce. Poza Poznaniem również w Łodzi Veolia chce zastąpić działające jednostki kogeneracyjne opalane węglem kamiennym nowymi blokami na gaz ziemny.