Veolia zapłaci za CO2 w 2023 roku prawie 1,2 miliarda złotych

W Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu Veolia wybuduje dwa bloki gazowe o łącznej mocy 320 MWt i mocy elektrycznej do 200 MWe. Budowa tych źródeł ma się zakończyć w 2025 r.

W Łodzi Veolia planuje budowę bloku gazowego oraz instalacji termicznego przekształcania odpadów. Grupa chce wspierać również efektywność energetyczną.

- W 2022 r. wydaliśmy na uprawnienia do emisji CO2 ok. 400 mln zł, w roku 2023 będzie to już prawie 1,2 mld zł. CO2 staje się dla Grupy Veolia Polska bardzo istotnym elementem kosztotwórczym, związanym z produkcją energii elektrycznej i ciepła - mówi WNP.PL Krzysztof Zamasz, dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce, członek zarządu firmy.

Grupa Veolia w Polsce planuje stopniowe odchodzenie od stosowania węgla.

- Podtrzymujemy nasze ambicje związane z odejściem od stosowania węgla w 2030 r., w 2050 r. chcemy być neutralni klimatycznie - deklaruje Krzysztof Zamasz.

Planowane elektrociepłownie gazowe w Poznaniu i Łodzi

Chcąc osiągnąć te cele, grupa realizuje szereg inwestycji dekarbonizacyjnych. Należą do nich np. projekty gazowe w Poznaniu i Łodzi.

Przypomnijmy, że w Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu Veolia wybuduje dwa bloki gazowe o łącznej mocy 320 MWt i mocy elektrycznej do 200 MWe. Nowe jednostki zastąpią stare jednostki węglowe.

W 2022 r. w Poznaniu Veolia podpisała umowę z grupą Siemens na dostawę turbiny gazowej.

Budowa nowych źródeł gazowych ma się zakończyć w 2025 r., a pierwsze ciepło z nich trafi do odbiorców w Poznaniu w sezonie grzewczym 2026/2027.

Veolia prognozuje, że nowe bloki gazowe pozwolą na ograniczenie zużycia węgla o 400 tys. ton rocznie, emisji pyłów o połowę, a dwutlenku siarki i tlenków azotu o trzy czwarte, przy braku odpadów ze spalania i wysokiej sprawności. Po uruchomieniu nowych źródeł gazowych, wyłączone zostaną dwa najstarsze bloki węglowe.

Obecna moc całkowita Elektrociepłowni Karolin to 930 MWt i 312 MWe. Elektrociepłownia rocznie zużywa blisko 800 tys. ton węgla kamiennego.

Z kolei w Łodzi Veolia planuje budowę bloku gazowego oraz zakładu odzysku energii, czyli instalacji termicznego przekształcania odpadów. Blok gazowy w Łodzi zastąpi dwa stare bloki węglowe.

Mniejsze projekty oraz efektywność energetyczna

- Szukamy też możliwości dekarbonizacji poprzez małoskalowe projekty jak pompy ciepła, geotermia, fotowoltaika, odzysk ciepła z oczyszczalni ścieków oraz hybrydowe modele węzłów cieplnych. To szerokie spektrum zadań, które grupa realizuje, ale chyba to, co jest najważniejsze, to efektywność energetyczna. Bardzo dużo ciepła tracimy w zasobach komunalnych, spółdzielczych i przemyśle - dodaje Krzysztof Zamasz.

Jak zapewnia, zużycie ciepła w tych obszarach można zmniejszyć o 25-30 proc. Podkreśla, że to jest na najbliższe lata kierunek strategiczny Veoliii.

Patrząc na gazowe projekty Veolii, pada pytanie, czy w obecnych uwarunkowaniach sensowne są inwestycje w energetykę gazową.

- Jeszcze 3-4 lata temu powiedziałbym, że gaz ziemny będzie znaczącym elementem procesu dekarbonizacji i będziemy mieli 50-60 proc. gazu w naszym miksie paliwowym. Obecnie gaz to 25-30 proc. udziału w naszym miksie. W latach 2024-25 grupa Veolia w Polsce będzie zużywała prawie 600 mln metrów sześc. gazu - zapowiada Krzysztof Zamasz.