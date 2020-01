Visa korzysta w 100 proc. z energii ze źródeł odnawialnych

Visa ogłosiła, że osiągnęła swój cel całkowitego przejścia do 2020 r. na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. W ten sposób Visa realizuje swoje zobowiązanie do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony w 131 biurach w 76 krajach i 4 globalnych centrach przetwarzania danych na świecie.



Współpracując z lokalnymi spółkami energetycznymi i dostawcami na rynku energii elektrycznej, Visa wybrała na każdym rynku te z możliwości w obszarze dostaw energii odnawialnej, które najlepiej pasują do podejścia przyjętego w tym względzie przez poszczególne kraje.





Visa poczyniła również lokalne inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej wszędzie tam, gdzie posiada rozbudowane placówki, włączając w to cztery obiekty w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które łącznie odpowiadają za 80 procent całkowitego zapotrzebowania Visa na energię elektryczną.Wśród działań podjętych w tym obszarze przez Visa jest uczestnictwo w programach dostaw energii odnawialnej, oferowanych przez Total Energy w Wielkiej Brytanii, Xcel Energy w Kolorado, Austin Energy w Teksasie i Peninsula Clean Energy w San Francisco Bay Area.Ponadto, Visa została członkiem, a następnie rozpoczęła realizację wytycznych RE100, globalnej inicjatywy The Climate Group i CDP, która skupia spółki zamierzające w 100 procentach pokrywać swoje zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych.Visa została również członkiem Renewable Energy Buyers Alliance (REBA) i jest sygnatariuszem Renewable Energy Buyers’ Principles.Całkowite przejście na odnawialną energię elektryczną jest częścią szerszej strategii Visa w obszarze zrównoważonego rozwoju.Placówki Visa na całym świecie podjęły działania na rzecz efektywności energetycznej, włączając w to zobowiązanie w zakresie projektowania i eksploatacji budynków w oparciu o system oceny LEED, modernizacji oświetlenia i instalacji HVAC, a także wprowadzenie nowych wymogów, dzięki którym co najmniej 90 procent nowych urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w największych biurach Visa będzie spełniać standardy certyfikatów Energy Star lub Epeat.