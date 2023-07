Volkswagen Poznań będzie miał więcej energii ze słońca we Wrześni

Volkswagen Poznań podpisał z Quanta Energy umowę na realizację projektu fotowoltaicznego o mocy 13 MW na terenie fabryki we Wrześni. Dla zakładu oznacza to docelowo zwiększenie mocy zainstalowanych tam instalacji do 15 MW - podała Quanta Energy.

Quanta Energy, która jest częścią grupy R.Power, poinformowała, że Volkswagen Poznań podpisał z nią umowę na realizację projektu fotowoltaicznego (PV) o mocy 13 MW na terenie fabryki koncernu samochodowego we Wrześni.

Chodzi o budowę instalacji będącej II etapem budowy instalacji PV na terenie tego zakładu. Budowa I etapu, z instalacją 2 MW, zakończyła się w kwietniu 2023.

W II etapie budowy wykorzystanych zostanie ponad 20 tys. paneli PV o mocy 590 W ustawionych na 18 ha. W nowej instalacji wykorzystane zostaną panele dwustronne (tzw. bifacial).

Po zakończeniu budowy II etapu cała instalacja fotowoltaiczna Volkswagena Poznań we Wrześni będzie miała 15 MW mocy, zajmie 22 ha i będzie, jak podano, produkowała około 15,75 GWh energii elektrycznej rocznie.

Wyprodukowana energia będzie przeznaczona głównie do zasilania zakładu produkcyjnego Volkswagen Poznań we Wrześni. Budowa nowej instalacji ( II etap -13 MW) ma zacząć się jeszcze w tym roku, a ma ona zostać uruchomiona do czerwca 2024 roku.