Von der Leyen odpowiada Morawieckiemu i broni handlu emisjami CO2

CO2 powoduje zmiany klimatyczne

"Potrzebujemy systemu handlu emisjami, żeby zmniejszać emisje dwutlenku węgla" - powiedziała von der Leyen, dodając, że, jej zdaniem, to "CO2 powoduje zmiany klimatyczne".

"Wiemy jak katastrofalny wpływ mają zmiany klimatyczne. Wystarczy, że spojrzymy na suszę tego lata" - uzasadniała.

"Prawdziwy czynnik powodujący wzrost cen prądu jest gdzie indziej. Jest nim gaz. Rosyjski gaz, którym manipuluje Putin. Używa on gazu, jako broni" - przekonywała von der Leyen.

Przewodnicząca KE odniosła się w ten sposób do postulatu premiera RP Mateusza Morawieckiego, obecnego na szczycie w Kopenhadze, który po raz kolejny apelował o zawieszenie europejskiego systemu handlu emisjami, argumentując, że przyczynia się on do wzrostu cen prądu dla odbiorców.

Należy zawiesić system ETS oraz mechanizm cenowy na rynku energii

"Dla zbudowania bezpieczeństwa energetycznego w Europie należy zawiesić na rok lub dwa system ETS oraz mechanizm cenowy na rynku energii stosowany przez Komisję Europejską" - przekonywał z kolei premier Mateusz Morawiecki. Argumentował, że pozwoliłoby to obniżyć ceny energii dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw. Podkreślił, że transformacja energetyczna powinna się odbywać z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnienia od surowców z Rosji.

"Przekonanie opinii publicznej, przekonanie liderów państw zachodnich jest naszym podstawowym obowiązkiem. To wszystko są działania, które muszą wszystkie doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, obniżenia cen, a także przyczynić się do szybszego zakończenia wojny na Ukrainie. Dzisiejszy szczyt państw morza Bałtyckiego był ważnym krokiem właśnie w tym kierunku" - powiedział premier.

Budowa gazociągów stała się praźródłem kłopotów

"Doskonale widzimy, co Putin robi z Morzem Czarnym. Nie chcemy, by Morze Bałtyckie było zagrożone, tak jak dzisiaj Morze Czarne. Energetycznym symbolem Morza Bałtyckiego były do niedawna dwa gazociągi północne - jeden wykonany - Nord Stream I i drugi, który miał być otwarty w tym roku. Niestety, budowa tych gazociągów stała się praźródłem kłopotów i przyczyną, poprzez którą - jak można powiedzieć - Putin mógł pozwolić sobie na zaatakowanie Ukrainy, gdyż wcześniej większość systemu gazowego szła właśnie przez Ukrainę. Dzisiaj widzimy, jak państwa, które wcześniej stawiały na współpracę z Rosją, zdają sobie sprawę z tego, jak wielki błąd został popełniony" - mówił premier.

Szef polskiego rządu podkreślił też, że obecnie także Polska jest "dostarczycielem bezpieczeństwa energetycznego, w tym także gazowego - poprzez system interkonektorów, poprzez gazociąg bałtycki oraz dzięki rozbudowie naszych terminali gazowych".

Von der Leyen i Morawiecki uczestniczą we wtorek w zorganizowanym przez premier Danii Mette Frederiksen spotkaniu Bornholm Summit w Kopenhadze. W poświęconych bezpieczeństwu energetycznemu rozmowach uczestniczą też premierzy Estonii, Finlandii i Łotwy oraz prezydent Litwy.