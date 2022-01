Vortex Energy idzie na giełdę po 150 mln zł

Vortex Energy, spółka działająca w sektorze odnawialnych źródeł energii, ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji i wejścia na warszawką Giełdę Papierów Wartościowych. Wartość oferty może sięgnąć 150 mln zł.

Spółka planuje, aby projekty farm wiatrowych realizowane i rozwijane przez grupę zakładały wykorzystanie turbin wiatrowych o mocy od 4 do 6 MW, zamiast wykorzystywanych powszechnie w Polsce dotychczas turbin wiatrowych o mocy ok. 2-3,5 MW.Budowę pierwszych w Polsce farm wiatrowych z turbinami o zwiększonych parametrach grupa planuje rozpocząć w drugiej połowie 2022 roku.Dodatkowo grupa zakłada, że docelowo do 2025 r. w aktywach grupy zostaną projekty wiatrowe o łącznej mocy ok. 100 MW oraz pakiet projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20 - 25 MW.Zakłada się, że po przeprowadzeniu oferty spółkę i oferującego obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji przez okres 360 dni od dnia pierwszego notowania.Oferującym posiadającym 100 proc. akcji Vortex Energy jest VH Invest AG. Obecny akcjonariusz zamierza utrzymać pakiet kontrolny akcji po ofercie.Akcje oferowane są przedmiotem oferty publicznej na terytorium Polski.Przeprowadzenie oferty uzależnione jest od zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz uzyskania stosownych zgód na dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na GPW.Wyłącznym globalnym koordynatorem i prowadzącym księgę popytu w ofercie publicznej jest Santander Bank Polska – Biuro Maklerskie.Po trzech kwartałach 2021 r. spółka wypracowała przychody w wysokości 41,1 mln zł (wzrost o 878,6 proc rok do roku względem 4,2 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku) oraz zysk netto na poziomie 27,7 mln zł (wobec straty rok wcześniej w analogicznym okresie).W całym 2020 roku spółka wypracowała 10,9 mln zł przychodów oraz zysk netto sięgający 6,2 mln zł.W grupie zatrudnionych jest ponad 50 specjalistów z branży OZE, większość pracowników pracuje w spółce od kilku do kilkunastu lat.Łącznie zespół grupy zaangażowany był bezpośrednio w ponad 1 tys. postępowań administracyjnych, uzyskując ponad 750 decyzji administracyjnoprawnych, bezpośrednio związanych z realizacją projektów z branży OZE.Pracownicy działu rozwoju projektów wiatrowych uzyskali 152 pozwolenia na budowę, 85 decyzji środowiskowych i 142 decyzje planistyczne (w tym 17 MPZP, 66 decyzji o warunkach zabudowy i 59 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego).Zespół projektantów wykonał ponad 250 projektów budowlanych i wykonawczych z zakresu energetyki odnawialnej. Pracownicy działu rozwoju projektów fotowoltaicznych uzyskali 74 decyzje o pozwoleniu na budowę, 79 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 75 decyzji o warunkach zabudowy, 14 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.