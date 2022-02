Vortex Energy idzie na giełdę po 150 mln zł na rozwój OZE

Vortex Energy, spółka holdingowa jednego z podmiotów działających na rynku energii odnawialnej w Polsce, czyli grupy kapitałowej Vortex Energy opublikowała prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną. Całkowita wartość oferty publicznej firmy może wynieść do około 238 mln zł.

Cztery cele emisji

Wzrost przychodów

Spółka planuje, aby projekty farm wiatrowych realizowane i rozwijane przez grupę zakładały wykorzystanie turbin wiatrowych o mocy od 4 do 6 MW, zamiast wykorzystywanych powszechnie w Polsce dotychczas turbin wiatrowych o mocy ok. 2-3,5 MW.Budowę pierwszych w Polsce farm wiatrowych z turbinami o zwiększonych parametrach grupa planuje rozpocząć w drugiej połowie 2022 roku.Dodatkowo grupa zakłada, że docelowo do 2025 r. w aktywach grupy zostaną projekty wiatrowe o łącznej mocy ok. 100 MW oraz pakiet projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20-25 MW.Środki z emisji akcji Vortex Energy mają posłużyć przede wszystkim w realizacji czterech kluczowych celów.Jednym z nich jest akwizycja projektów do dalszego developmentu. W tym przypadku spółka planuje przeznaczyć ok. 40 proc. kwoty uzyskanej w ramach oferty na poszukiwanie projektów wiatrowych oraz fotowoltaicznych na różnych etapach rozwoju (preferowane będą projekty w jak najwcześniejszym stadium) o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz ich ewentualną akwizycję.Kolejnym z celów emisyjnych spółki jest zapewnienie finansowania wkładu własnego na budowę farm fotowoltaicznych oraz parków wiatrowych w projektach, które docelowo mają pozostać w portfolio Grupy. Zakładając uzyskanie wpływów z oferty w wysokości 150 mln zł, Spółka szacuje, że ok. 15 proc. z tej kwoty pozwala na wniesienie wkładu własnego na realizację projektów wiatrowych lub fotowoltaicznych o mocy ok. 15-25 MW.Pozostałe kluczowe cele emisji to: sfinansowanie prac polegających na uzyskaniu warunków przyłączenia dla możliwie największej liczby projektów oraz pozostałych prac dotyczących projektów znajdujących się przed fazą budowy, a także spłacenie finansowania pomostowego.Po 9 miesiącach 2021 r. Vortex Energy miało przychody na poziomie 41,1 mln zł, to duży wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku 2020, kiedy przychody sięgnęły 4,2 mln zł.Spółka miała 35 mln zł zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją), wobec 1,9 mln zł w analogicznym okresie roku 2020.Za okres 9 pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. spółka miała zysk netto w wys. 27,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej była strata w wys. 4 mln zł.