W 2019 r. mniej zmian sprzedawców prądu

W 2019 roku na zmianę sprzedawcy prądu zdecydowało zarówno mniej odbiorców biznesowych, jak i odbiorców indywidualnych. Pod względem przyrostu liczby zmian klientów indywidualnych było to najgorszy rok od 2011 r. W przypadku klientów biznesowych takiego spadku nie było od 2010 roku. Dlaczego Polacy przestali zmieniać sprzedawców energii? Wśród głównych przyczyn wskazywać można na niepewność wokół cen prądu, jaka towarzyszyła rynkowi w ubiegłych 12 miesiącach.

Prawie 865 tys. Polaków zmieniło już sprzedawcę prądu

Ponadto, jak wskazuje Łukasz Czekała, w minionym roku z rynku wypadło wielu tzw. alternatywnych sprzedawców energii, co również miało wpływ na finalną liczbę zmian sprzedawcy energii (zmniejszona konkurencja).W tym kontekście należy odnotować, że z końcem stycznia 2020 zakończyła dostawy gazu i energii elektrycznej do klientów końcowych spółka Fiten w restrukturyzacji.- Jest to efektem między innymi działań prewencyjnych podjętych przez zarząd spółki w celu uniknięcia niekontrolowanego wyłączenia z rynku w wyniku cofnięcia koncesji przez URE lub ogłoszenia upadłości przez sąd i tym samym narażenia klientów końcowych na straty, a spółki na roszczenia odszkodowawcze- podał Fiten w komunikacie giełdowym.- W wyniku tych działań udało się spółce bezkonfliktowo "przepiąć" wszystkich klientów -w zakresie energii elektrycznej i gazu - do innych dostawców już na koniec grudnia 2019 r., a w pojedynczych przypadkach zabezpieczyć dostawy do końca stycznia 2020 r., które w dniu 31.01.2020 r. zostają zakończone bez konieczności wdrożenia sprzedaży rezerwowej lub z urzędu- wskazał Fiten.Wcześniej ( październik 2019) Fiten informowała, że podpisała z firmą Energia Polska umowę, której celem było przejęcie przez Energię Polską, od 1 stycznia 2020 r., jak największej liczby klientów Fiten w czasie, który umożliwi klientom odbiór energii elektrycznej lub gazu po cenach ustalonych z Energią Polską. Fiten szacował wówczas, że za „oddanie” klientów może otrzymać od Energi Polska około 1,5 mln zł.Dotychczas najwięcej odbiorców prądu z grupy taryfowej G zmieniło jego sprzedawcę w 2014 roku (ponad 152 tys.), a z grup A,B,C w 2015 roku ( ponad 35,8 tys.).Na koniec 2019 roku podobnie jak rok wcześniej największa liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę prądu była przyłączona do sieci Tauron Dystrybucja. To było ponad 238 tys. odbiorców, czyli około 27,5 proc. odbiorców TPA ogółem, którym dostarczono około 33,1 TWh energii ( około 44 proc. energii dostarczonej odbiorcom TPA ogółem w Polsce).W sumie na koniec 2019 roku było w Polsce łącznie prawie 864,5 tys. odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę prądu. Operatorzy dostarczyli im około 75,269 TWh energii. Rok wcześniej, tj. na koniec 2018 roku, w Polsce było niespełna 804 tys.. odbiorców energii, którzy zmienili sprzedawcę prądu, a dostawy energii dla nich wyniosły 75,090 TWh.Dla porządku dodajmy, że monitoringiem URE za 2018 rok objęte były 24 przedsiębiorstwa spełniające kryterium minimum 100 odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej. Natomiast w 2019 roku monitoringiem objęto szerszą grupę przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo. URE podaje, że w wyniku otrzymanych danych liczba przedsiębiorstw spełniających ww. kryterium ( minimum 100 odbiorców przyłączonych do sieci) wyniosła 33 podmioty.