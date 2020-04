W 2019 roku Grupa Tauron ze stratą netto 11,7 mln zł

Tauron po przeprowadzonych testach na utratę wartości aktywów utworzył odpisy aktualizujące w segmentach wydobycie i wytwarzanie w łącznej wysokości 1,03 mld zł. Ich wpływ na wynik finansowy netto grupy za 2019 rok wyniósł minus 838 mln zł. W rezultacie Grupa Tauron zanotowała w 2019 roku 11,7 mln zł straty netto wobec 207 mln zł zysku netto za 2018 rok.

Wyniki segmentu wydobycie Grupy Tauron w latach 2019-2017

Wyniki segmentu wytwarzanie Grupy Tauron w latach 2019-2017

Wyniki segmentu dystrybucja Grupy Tauron w latach 2019-2017

Największy spadek wydobycia zanotowano, jak podał Tauron, w ZG Sobieski, co wynikało m.in. z wykonania dodatkowych prac górniczych w celu wyzbrojenia kompleksu ścianowego oraz pożaru "w rabunku ściany 547". Mniejsze wydobycie na pozostałych zakładach było efektem pogorszonych warunków geologiczno-górniczych.W 2019 roku 44 proc. dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła tj. 3 mln ton grupa Tauron zaspokoiła węglem z własnych zakładów górniczych Tauron Wydobycie. Pozostała część - 3,9 mln ton - zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych, w których największy udział miała Polska Grupa Górnicza oraz Węglokoks.W 2019 roku grupa Tauron wyprodukowała 13,88 TWh energii elektrycznej, o 14 proc. mniej niż rok wcześniej, kiedy wolumen produkcji wyniósł 16,21 TWh. Zmniejszenie produkcji było, jak podał Tauron, wynikiem sytuacji rynkowej, a zwłaszcza znaczącego wzrostu importu energii, i przyjętej przez grupę strategii handlowej.Przy czym grupa zwiększyła skalę wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Produkcja zielonej energii wyniosła 1,38 TWh i była wyższa o 42 proc. od poziomu osiągniętego w 2018 r. (0,97 TWh). Wzrost ten wynikał z nabycia w trzecim kwartale 2019 r. pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW oraz występowania korzystnych warunków pogodowych.Wynik EBITDA segmentu wytwarzanie za 2019 r. ukształtował się na poziomie o 35 proc. wyższym w stosunku do roku ubiegłego. Wpłynęły na to takie czynniki jak m.in. wyższa marża na energii elektrycznej z OZE - ze względu na wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej i tzw. zielonych certyfikatów oraz wyższy wolumen produkcji w elektrowniach wiatrowych i wodnych, a niejako z drugiej strony niższa marża na cieple - głównie ze względu na wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2 i kosztów paliw, nie w pełni przeniesiony w taryfach na ciepło.Grupa Tauron dostarczyła w 2019 r. łącznie 51,73 TWh energii elektrycznej. Całkowity wolumen energii elektrycznej dostarczonej klientom był zbliżony do poziomu z 2018 r. (51,97 TWh). Liczba klientów segmentu dystrybucja wzrosła o 53 tys. i przekroczyła 5,6 mln.Wyniki Segmentu Dystrybucji to wynikowa m.in. takich czynników jak wzrost średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych, spadek wolumenu dostaw energii i wyższych kosztów zakupu usług przesyłowych.W 2019 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej grupy Tauron wyniosła 33,73 TWh i była niższa od zeszłorocznego poziomu (34,52 TWh) o 2 proc.