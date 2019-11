W 2020 r. moc fotowoltaiki w Polsce przekroczy 3 GW

Tylko w 2020 r. możliwe jest powstanie 2 tys. MW nowych mocy fotowoltaicznych w Polsce. W efekcie tego w 2020 r. suma mocy fotowoltaicznych na pewno przebije poziom 3 tys. MW - mówi WNP.PL Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Columbus Energy 24 października 2019 r. zawarło umowy inwestycyjne opiewające na łączną kwotę ponad 43 mln zł w ramach grupy kapitałowej. Spółka jako generalny wykonawca rozpocznie budowę 12,5 MW projektów farm zlokalizowanych w czterech województwach: mazowieckim, dolnośląskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim.Jest to pierwszy etap realizacji inwestycji, obejmujący zarówno projekty nabyte w ramach kluczowej umowy współpracy z dnia 6 sierpnia 2019 r. w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 355 MW, jak i te, które zostały nabyte od osób fizycznych na podstawie umowy z dnia 9 lipca 2019 r. o łącznej mocy 2 MW.Prace budowlane rozpoczną się już w listopadzie, a pierwsze dwie farmy powstaną do końca 2019 r. w miejscowościach Adamowa Góra i Erminów. Wszystkie z trzynastu powstających projektów wygrały aukcje OZE w 2018 r.