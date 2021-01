W 2020 roku największe w historii obroty prądem i gazem na TGE

W 2020 roku obroty energią elektryczną były większe niż rok wcześniej o 6,2 proc., a gazem ziemnym o 3,4 proc. większe niż w poprzednim roku. W 2020 roku zarówno obroty energią elektryczną, jak i gazem były największe w historii obrotu tymi towarami na TGE - poinformowała Towarowa Giełda Energii (TGE).

Prawa majątkowe i gwarancje pochodzenia

Towary rolno-spożywcze

W 2020 roku średnioważona cena gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg wyniosła 57,14 zł/MWh, co oznacza spadek o 15,58 zł/MWh względem roku 2019.Z kolei na rynku terminowym cena średnioważona kontraktu z dostawą gazu w roku 2021 (GAS_BASE_Y-21) ukształtowała się w roku 2020 na poziomie 69,15 zł/MWh, czyli o 20,76 zł/MWh niższym od analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-20 w roku 2019.W 2020 roku łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł w 26 982 840 MWh (wzrost rok do roku o 4,1 proc.).Cena średnioważona na sesjach Rynku Praw Majątkowych wyniosła w 2020 roku dla instrumentu PMOZE_A 138,22 zł/MWh, czyli o 6,03 zł/MWh więcej w porównaniu do roku 2019.Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2020 wyniósł 191 023 toe, co oznacza spadek rok do roku o 61,2 proc.Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE osiągnął w 2020 roku wolumen 18 323 232 MWh, co stanowi spadek o 4,2 proc. w stosunku do roku 2019.W 2020 roku, który był pierwszym rokiem notowań na Giełdowym Rynku Rolnym, wolumen obrotu osiągnął poziom 2 350 ton, a wszystkie transakcje dotyczyły pszenicy klasy B. Średnia cena ważona tego towaru w 2020 roku wyniosła 828,34 zł/t.W grudniu 2020 roku sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 800 ton pszenicy klasy B i był to największy miesięczny wolumen od początku notowań towarów rolno-spożywczych. Średnia ważona wolumenem cena tego towaru wyniosła 861,25 zł/t.