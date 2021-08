W 2022 r. prąd może znacznie zdrożeć. Nawet o 1/5

Charakter czynników, które windują ceny hurtowe prądu, sprawia, że będą się one musiały odbić w taryfach dla gospodarstw domowych. – Nie zdziwiłbym się, gdyby wzrosty na rachunkach były na następny rok wyższe niż kilkanaście procent - mówi dr hab. Mariusz Swora, adwokat, m.in. członek Rady Odwoławczej ACER i Europejskiego Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego, były prezes URE. Co to oznacza? To się dopiero okaże. Jeśli ceny prądu wzrosłyby w Polsce o minimum 20 proc., czyli 1/5, a rząd nie zareaguje - na pewno rozpęta się prawdziwa polityczna burza.





Więcej na temat podejścia państw członkowskich do uwolnienia cen sprzedaży prądu będzie wiadomo na początku 2022 roku, kiedy spłyną pierwsze raporty z państw członkowskich na temat stosowania artykułu piątego dyrektywy elektrycznej, dotyczącego uwolnienia cen.



Dyrektywa przewiduje określony harmonogram sprawozdań, nie określa jednak w sposób wyraźny cezury uwolnienia cen sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych. Taką datę może przewidywać dopiero wniosek ustawodawczy Komisji, sformułowany na podstawie przeglądu stosowania artykułu piątego, a Komisja ma czas na jego przygotowanie do 31 grudnia 2025 roku.

Komisja Europejska, Bruksela (Fot. Ivan Kacarov- Shutterstock) Czy formalnie rzecz biorąc w przypadku Polski takie uwolnienie cen prądu może nastąpić wcześniej?



- Jeżeli ustawodawca uzna, że istnieją podstawy do takiego uwolnienia, może to oczywiście uczynić wcześniej w drodze ustawy. Tak się stało w przypadku taryf dla gospodarstw domowych na rynku gazu ziemnego, które będą wolne od 2024 roku. W ich przypadku obowiązek uwolnienia jest konsekwencją wyroku TSUE z 2015 roku, ale ustawodawca ustalił moment jego realizacji dopiero na 2024 rok, kierując się potrzebą adaptacji odbiorców do nowych warunków. Okres dostosowawczy jest ważny, bo uwolnienie cen to nie jest decyzja, którą wprowadza się z dnia na dzień. Ciekawym przypadkiem jest Rumunia, która powróciła do regulowanych taryf w 2019 roku.

Jeżeli przed wejściem w życie dyrektywy państwo wspierało odbiorców poprzez system taryfowy, może to czynić nadal, jeżeli spełnia określone w jej przepisach warunki. Podobnie z zatwierdzaniem cen przez regulatora, co jako interwencja publiczna może być stosowane w okresie przejściowym, służącym wprowadzeniu skutecznej konkurencji między dostawcami w odniesieniu do umów na dostawy energii elektrycznej, a także aby osiągnąć w pełni skuteczne ustalanie cen detalicznych energii elektrycznej na zasadach rynkowych.Dotyczy to taryf dla gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorców. Tutaj też państwa utrzymujące taryfikację muszą spełnić szereg warunków wymienionych w dyrektywie. W szczególności muszą wdrożyć zestaw środków służących wprowadzeniu skutecznej konkurencji, a także metody oceny postępów w odniesieniu do tych środków.Biorąc pod uwagę brzmienie dyrektywy, kierunek w postaci detaryfikacji jest jasny, ale dyrektywa daje państwom członkowskim czas, aby mogły pełne uwolnienie przygotować.- Regulacja cen sprzedaży prądu w segmencie gospodarstw domowych w zróżnicowanych formułach cały czas występuje w kilkunastu państwach członkowskich UE, w tym m.in. w Hiszpanii i Francji, która podczas negocjacji brzmienia dyrektywy wyraźnie optowała za pozostawieniem taryfikacji.- Wprowadzenie uwolnienia cen na rynku energii elektrycznej nie było do tej pory jasno i wyraźnie zapowiedziane przez centrum rządowe, więc trudno się spodziewać jakiejś bardzo szybkiej decyzji, która wymagałaby wcześniejszych konsultacji i podjęcia kroków ustawodawczych. Do tej pory ustawodawca nie zdecydował się tutaj na powielenie w zakresie taryfikacji energii elektrycznej wzorca uwolnienia zastosowanego na rynku gazu, mimo kilku nowelizacji prawa energetycznego, które miały miejsce od 2019 roku.Niemniej zgodnie z dyrektywą elektryczną uwolnienie cen sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych to jednak kierunek, w którym powinniśmy zmierzać i tworzyć warunki do odejścia od administracyjnego ich ustalania.- Przede wszystkim, biorąc pod uwagę postanowienia dyrektywy 2019/944, miałbym wątpliwość, czy obecnie mogę skorzystać z art. 49 ustawy Prawo energetyczne, który teoretycznie nadal daje regulatorowi prawo zwolnienia sprzedawców prądu z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia.Uwolnienie cen energii elektrycznej jest decyzją wielowarstwową, która wymaga wcześniejszej oceny z różnych punktów widzenia. Wymaga ona przede wszystkim szerokiego konsensusu, uwzględniającego punkt widzenia centrum rządowego, regulatora, organu ochrony konkurencji, konsumentów i ich organizacji.Jeżeli chodzi o segment detaliczny, to moja decyzja o cofnięciu uwolnienia cen została podjęta na podstawie bliźniaczej logiki, jaką operuje obecnie artykuł piąty dyrektywy, w ramach której otwarcie rynku może nastąpić w warunkach konkurencji i efektywnej ochrony odbiorców. Była reakcją na decyzję o uwolnieniu podjętą w sytuacji braku ofert, zerowego współczynnika zmiany sprzedawcy, braku transparentnego rynku hurtowego i absolutnego braku wiedzy odbiorców na temat tego, jak działa rynek.Teraz ofert dla odbiorców jest dużo, z wolnych cen korzysta 37 proc. gospodarstw domowych, są instrumenty porównywania ofert, odbiorcy mają zostać wyposażeni w inteligentne liczniki, no i generalnie ich świadomość i wiedza na temat działania rynku są wyższe. Poza tym poziom ich ochrony wynikający z przepisów prawa jest zdecydowanie wyższy.Obecny obraz rynku energii elektrycznej jest nieporównywalnie lepszy, korzystniejszy dla odbiorców energii niż ten sprzed czternastu lat. Jednak aby uwolnić ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, model rynku energii elektrycznej moim zdaniem wymaga jeszcze pewnych zmian.- Z pewnością kompleksowego systemu ochrony odbiorców wrażliwych i zwalczania ubóstwa energetycznego. Taki system zakłada dyrektywa 2019/944, nieprzypadkowo zresztą. To, czego możemy się spodziewać w przyszłości, biorąc pod uwagę regulacje dotyczące klimatu, to stały wzrost cen energii elektrycznej, który nie jest zresztą możliwy do zahamowania przez regulatora w ramach taryfikacji.Dobrze więc, że resort klimatu zdecydował się na zaproponowanie systemu ochrony odbiorców wrażliwych, bo funkcjonujący do tej pory system jest niewystarczający. Obawiam się jednak, czy to wystarczy, biorąc pod uwagę możliwy drastyczny wzrost cen energii, który może być skutkiem wprowadzenia unijnego pakietu „Fit for 55” w obecnym kształcie, co - mam nadzieję - jednak nie nastąpi.Z drugiej strony, jest moim zdaniem duży znak zapytania w sprawie przyszłego funkcjonowania rynku hurtowego w związku z planami wydzielenia i integracji aktywów węglowych. Nie mam tutaj jasności jak, jeżeli to nastąpi, będzie funkcjonował w takich warunkach rynek hurtowy. Przed podjęciem decyzji o uwolnieniu cen sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych z pewnością taką jasność chciałbym mieć, kierując się zresztą brzmieniem dyrektywy, która łączy uwolnienie cen ze stanem konkurencji.- Nowa dyrektywa elektryczna - w przeciwieństwie do starej - i rekomendacja Komisji z października 2020 roku rzucają więcej światła na to, jak taki system powinien wyglądać, ale i tak pozastawiają dużo swobody państwom członkowskim.Zgodnie z brzmieniem dyrektywy elektrycznej system ochrony odbiorców wrażliwych powinny tworzyć w szczególności zasiłki mające zapewnić dostawy energii dla odbiorców wrażliwych lub wsparcie służące poprawie efektywności energetycznej.Dyrektywa wskazuje również na zakaz odłączania zasilania odbiorcom wrażliwym. W Polsce nie ma sensu rozpatrywać taryf socjalnych, bo te historycznie się nie przyjęły. Moim zdaniem, co uważam za istotne, należy systemowo łączyć pomoc na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym, uwzględniając rolę organizacji pozarządowych.- Taryfikacja jest sama w sobie barierą wejścia na rynek. Bariery wejścia w różnych postaciach są zresztą odnotowywane przez Komisję Europejską w różnych państwach i stanowią przeszkodę w rozwoju rynków detalicznych. Można zakładać, że po uwolnieniu cen pojawiłoby się więcej swobody dla alternatywnych sprzedawców, ale to zależałoby też od dostępności energii na rynku hurtowym.- Dyrektywa stawia tutaj szereg istotnych warunków przed regulatorem, który zatwierdza taryfy. W szczególności taryfy muszą być ustalane z wykorzystaniem metod zapewniających niedyskryminujące traktowanie dostawców i muszą ustalać cenę na poziomie przewyższającym koszty, umożliwiającym rzeczywistą konkurencję cenową. Nie ma więc mowy o ustalaniu taryf poniżej kosztów czy też bez marży.Taryfy muszą też minimalizować wszelki negatywny wpływ na hurtowy rynek energii elektrycznej. No i wreszcie nie mogą prowadzić do subsydiowania skrośnego między odbiorcami taryfowymi a pozataryfowymi.- Przede wszystkim nasuwają mi się tutaj skojarzenia z latami 2007-2009, kiedy prowadząc proces taryfikacji, mieliśmy do czynienia z nasileniem kilku negatywnych czynników o charakterze obiektywnym, które przełożyły się na wysoki wzrost cen energii elektrycznej. Wtedy były to wysokie ceny węgla i jego brak, kryzys finansowy, wejście w życie programu rekompensat z tytułu rozwiązania umów długoterminowych, skutki konsolidacji energetyki.Teraz w Polsce, ale i w całej Europie, mamy do czynienia z dramatycznym wzrostem cen węgla w portach ARA, gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO2. W Hiszpanii i Portugalii doszła do tego jeszcze fala upałów. Wszystko to spowodowało wywindowanie cen hurtowych prądu, co musi mieć przełożenie na ceny w detalu dla odbiorców przemysłowych i gospodarstw domowych.Prezes URE w ramach taryfikacji będzie musiał wysokie ceny hurtowe przenieść w taryfach zatwierdzanych dla gospodarstw domowych. Nie ma tutaj dużego pola manewru, biorąc pod uwagę to, że ma do czynienia z okolicznościami obiektywnymi.Trudno ostatecznie wyrokować o wysokości przyszłych rachunków, bo to regulator ma najlepszą wiedzę na temat kontraktów zawieranych przez sprzedawców. Jednak nie zdziwiłbym się, gdyby wzrosty na rachunkach gospodarstw domowych były na następny rok wyższe niż kilkanaście procent.