W 2023 ważne decyzje w sprawie polskiej energetyki jądrowej

- W 2023 r. zostanie podjętych kilka ważnych decyzji dotyczących rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. To m.in. wybór modelu finansowania pierwszej elektrowni jądrowej - mówi WNP.PL Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.





W pierwszym kwartale 2023 r. powinna wejść w życie nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Na 2023 rok planowane jest podpisanie przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) i Westinghouse umowy na projektowanie elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) powinien wydać ogólne opinie w sprawie technologii SMR: odpowiednio BWRX-300 firmy GE-Hitachi oraz VOYGR firmy NuScale.

- Parlament w najbliższym czasie powinien zakończyć prace nad przyjętym w sierpniu 2022 r. przez rząd projektem ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw - mówi WNP.PL Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Usprawnienie realizacji inwestycji i wybór finansowania

Jak przypomina, projekt dotyczy usprawnienia formalno-prawnej strony procesu inwestycyjnego związanego z budową elektrowni jądrowej, w celu wdrożenia w Polsce energetyki jądrowej jako kluczowego narzędzia zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Polski, równocześnie umożliwiającego redukcję krajowej emisji CO2 oraz stabilizację cen energii elektrycznej.

- Ustawa powinna wejść w życie w pierwszym kwartale 2023 r. - zapowiada Anna Moskwa.

Inną niezbędną decyzją jest wybór modelu finansowania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

- Model finansowania inwestycji zostanie przyjęty przez Radę Ministrów. Planowo decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w 2023 r. - przekonuje Anna Moskwa.

Negocjacje z Westinghouse. W 2023 ma być umowa na zaprojektowanie elektrowni

W grudniu 2022 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) i Westinghouse Electric Company (WEC) podpisały umowę określającą zasady współpracy przy przygotowaniu procesu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Podpisana umowa określa główne zasady jak i kolejne kroki biznesowe, które zostaną podjęte przez PEJ i Westinghouse w 2023 roku. Założono w niej kluczowe zadania do realizacji, takie jak wynegocjowanie i podpisanie m.in. umowy na świadczenie usług inżynieryjnych, której zakres będzie obejmował prace przygotowawcze i koncepcyjne, w tym wstępne prace projektowe, usługi wsparcia w zakresie uzyskiwania pozwoleń i usługi związane z planowaniem organizacji terenu lokalizacji oraz z zamówieniami i planowaniem budowy.

- Na 2023 rok planowane jest też podpisanie przez PEJ i Westinghouse umowy na projektowanie elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu - zaznacza Anna Moskwa.

Co do innych ważnych wydarzeń planowanych na kolejne lata, Anna Moskwa wskazuje na wydanie przez generalnego dyrektora ochrony środowiska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Małe reaktory jądrowe - spodziewane ważne decyzje

Równolegle, oprócz przygotowań do budowy dużych bloków jądrowych, w Polsce trwają przygotowania do rozwoju technologii małych reaktorów jądrowych (SMR). Kilka ważnych wydarzeń ma nastąpić w 2023 r.

Anna Moskwa przypomina, że plany co do wdrożenia w Polsce reaktorów w technologii SMR, to przede wszystkim inicjatywy dużych przedsiębiorstw i spółek prywatnych, dążących do zapewnienia sobie dostępu do źródeł bezemisyjnej energii o konkurencyjnych kosztach w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii.

Dodaje, że 8 lipca 2022 r. do Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) złożone zostały wnioski dwóch podmiotów - Orlen Synthos Green Energy oraz KGHM - o wydanie ogólnej opinii w sprawie technologii SMR: odpowiednio BWRX-300 firmy GE-Hitachi oraz VOYGR firmy NuScale.

- W związku z powyższym, zgodnie z przepisami ustawy Prawo atomowe, prezes PAA wyda te opinie w 2023 r. - zapowiada Anna Moskwa.