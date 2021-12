W 2026 r. na polskim rynku mocy pojawią się źródła ze Szwecji

128 jednostek rynku mocy - źródeł wytwórczych i redukcji zapotrzebowania - zdobyło umowy mocowe w aukcji głównej rynku mocy na rok 2026. Operator systemu przesyłowego PSE podał w poniedziałek, że zawarto umowy na ponad 7,1 GW obowiązków mocowych, w tym ze źródłami w Szwecji.

Jak wynika ze wstępnych rezultatów, ogłoszonych w poniedziałek, przeprowadzona 16 grudnia aukcja główna na rok dostaw 2026 zakończyła się w pierwszej rundzie z ceną zamknięcia 400,39 zł/kW/rok. Cena obowiązków mocowych dla jednostek rynku mocy składających się z fizycznych jednostek zagranicznych, znajdujących się w strefie obejmującej system przesyłowy Szwecji wyniosła 399,00 zł/kW/rok.

W sumie zawarto umowy na prawie 7189 MW, w tym na 350 MW z 39 jednostkami wytwórczymi w Szwecji, należącymi do Fortum Sverige.

Wśród największych nowych źródeł umowy zawarły planowane w ramach Grupy Orlen jednostki gazowe w Ostrołęce i Grudziądzu, projektowana elektrownia gazowa ZE PAK, źródło Veolii w Poznaniu i szereg jednostek PGE Energia Ciepła.

Dwaj najwięksi agregatorzy usług DSR (redukcja zapotrzebowania na żądanie) - Enel X i Enspirion zawarli umowy na - odpowiednio 673 i 720 MW. Umowy na podobne usługi zdobyli też mniejsi oferenci - PGE GiEK, PGE, ZGH Bolesław, Tauron.

Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

Zgodnie z ustawą moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - są za to wynagradzane. Rynek mocy działa od początku 2021 r. W celu pokrycia jego kosztów odbiorcy energii elektrycznej ponoszą dodatkowe opłaty.