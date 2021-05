W Bełchatowie do uruchomienia pozostały jeszcze dwa bloki energetyczne

W Elektrowni Bełchatów działa już osiem z 10 bloków energetycznych wyłączonych w poniedziałek z powodu awarii na stacji rozdzielczej w Rogowcu. "Do uruchomienia zostały dwa bloki energetyczne, nr 2 i 6" - podała Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energia Konwencjonalna (PGE GiEK).

"Kolejny blok energetyczny w sieci. Przed chwilą specjaliści branży energetycznej zatrudnieni w Elektrowni Bełchatów uruchomili kolejny blok energetyczny, nr 8" - poinformowała PGE GiEK we wtorek w południe.

W poniedziałek ok. godz. 16.30, w wyniku zadziałania zabezpieczeń elektrycznych na należącej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych stacji rozdzielczej w Rogowcu pod Bełchatowem, nastąpiło awaryjne wyłączenie 10 bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów o łącznej mocy około 3900 MW. W momencie awarii oddawały one do systemu 3640 MW, czyli przeszło 15 proc. krajowego zapotrzebowania na energię.

W nocy z poniedziałku na wtorek przywrócono działanie sześciu bloków energetycznych: nr 3, 4, 5, 9, 10 i 11. Następnie uruchomiono kolejny blok energetyczny, nr 7.

PGE GiEK poinformowała, że uruchomienie ośmiu nagle wyłączonych bloków energetycznych zajęło energetykom 9 godzin, co według spółki jest bardzo szybkim tempem.

W poniedziałek wieczorem energię elektryczną w bełchatowskiej elektrowni produkował jedynie blok o najwyższej mocy, który podłączony jest do stacji Trębaczew pod Działoszynem. Działa on bez zakłóceń.

Obecnie na terenie elektrowni łącznie pracuje już dziewięć ze wszystkich 11 bloków energetycznych.

Zespół specjalistów cały czas pracuje nad przywróceniem do działania pozostałych wyłączonych awaryjnie jednostek.

Awaria w rozdzielni w Rogowcu została usunięta w poniedziałek. Prawdopodobną przyczyną było zwarcie. Dokładne okoliczności wystąpienia zakłócenia zbada zespół ekspertów.

Mimo awarii krajowy system energetyczny pracował stabilne. Było to możliwe dzięki krajowej rezerwie operatora, uruchomieniu mechanizmów obrony systemu elektroenergetycznego przed blackoutem oraz skorzystaniu z importu awaryjnego m.in. z Czech, Słowacji i Niemiec.

Elektrownia Bełchatów jest największym dostawcą energii elektrycznej w Polsce. Produkuje ponad 20 proc. krajowej energii. Trafia ona do 11,5 mln gospodarstw domowych. Moc pracujących na terenie elektrowni bloków wynosi 5298 MW.