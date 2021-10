W Belgii rachunki za energię mogą wzrosnąć o ponad 700 euro

Gospodarstwa domowe korzystające ze zmiennej taryfy za gaz i energię elektryczną mogą liczyć na wzrost rocznych rachunków o 700 euro w wyniku wzrostu cen błękitnego paliwa – informuje belgijska telewizja VRT, powołując się na dane regulatora rynku CREG.

Jeszcze miesiąc temu CREG mówił o rocznych podwyżkach do 600 euro. Obecnie roczna podwyżka cen gazu może sięgnąć 598 euro, a cena energii elektrycznej to 116 euro ekstra.



- Rachunek za energię może wzrosnąć o ponad 700 euro - podał regulator.



Biorąc pod uwagę przewidywany przyszły rozwój cen, CREG uważa, że szacunki mogą być wkrótce jeszcze wyższe.



Jak podaje VRT, jedną z opcji odpowiedzi na wzrost cen przez rząd może być obniżenie podatku VAT na rachunkach za energię. Obecna stawka 21 proc. została obniżona do 6 proc. w 2014 i 2015 roku. Rząd - podaje telewizja - może również obniżyć podatki na energię, gdy ceny przekroczą określone progi.



Możliwe jest również zamrożenie cen. Stało się tak w 2012 r., ale CREG ostrzega, że przenosi się to na dostawców energii, z których część może zbankrutować. Regulator apeluje o większą przejrzystość kontraktów energetycznych i ograniczoną liczbę formuł taryfowych, gdyż obecna sytuacja utrudnia porównywanie cen.



CREG wezwał też konsumentów do "podjęcia działań w celu zmniejszenia długoterminowego zużycia energii". Regulator zaleca, aby konsumenci przyjrzeli się mieszkaniom i urządzeniom, które zużywają zbyt dużą ilość energii.