W cenach prądu Polska należy do europejskich wyjątków

W pierwszej połowie 2022 roku ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosły we wszystkich państwach UE z wyjątkiem pięciu, w tym Polski, gdzie ceny prądu spadły o 3 proc. - wynika z danych opublikowanych 31 października przez Europejski Urząd Statystyczny.

W pierwszej połowie 2022 roku najlepiej było w Holandii

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosły w 22 państwach członkowskich Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2022 r. w porównaniu z pierwszą połową 2021 r. Największy wzrost odnotowano w Czechach (+62 proc.), na Łotwie (+59 proc.) i w Danii (+57 proc.).

Dane wskazują jednocześnie, że w pięciu krajach unijnych cena prądu w tym czasie spadła: w Holandii o 54 proc., w Słowenii o 16 proc., w Polsce o 3 proc., a w Portugalii i na Węgrzech o 1 proc. Spadki cen w Holandii, Słowenii i Polsce były związane z dotacjami i wsparciem rządów, podczas gdy na Węgrzech ceny są regulowane.

Wyrażone w euro średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w pierwszej połowie 2022 r. były najniższe w Holandii (5,9 euro za 100 kWh), na Węgrzech (9,5 euro) i Bułgarii (10,9 euro), a najwyższe w Danii (45,6 euro), Belgii (33,8 euro), Niemczech (32,8 euro) i Włoszech (31,2 euro). W Polsce cena za 100 kWh wyniosła w tym okresie 14,6 euro.

Ceny prądu w Polsce będą jeszcze bardziej regulowane

Przypomnijmy, że 27 października parlament przyjął ustawę o maksymalnych cenach energii dla gospodarstw domowych, sektora małych i średnich przedsiębiorstw i samorządów. Wprowadza ona mechanizm maksymalnych cen energii, który ma chronić uprawnionych odbiorców przed drastycznym wzrostem cen prądu.

Chodzi o gospodarstwa domowe, mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmioty użyteczności publicznej, jak m.in. placówki opieki zdrowotnej, szkoły, uczelnie, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, domy pomocy społecznej, noclegownie, kościoły lub inne związki wyznaniowe, ochotnicze straże pożarne, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, baseny i aquaparki. Mechanizm obejmie też jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu m.in. dróg, wodociągów i kanalizacji, transportu zbiorowego i porządku publicznego. Ustawą objęci będą także producenci rolni, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, a także obiekty sportowe szkolące m.in. członków kadry narodowej.

W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh - dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh - dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh - dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty. Łączny mają kosztować 19,7 mld zł.