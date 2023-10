W ciepłownictwie będzie 15 nowych projektów za około 4,5 mld zł

PGE Energia Ciepła przygotowuje 15 kolejnych projektów rozwojowych o łącznej wartości około 4,5 mld zł - poinformowała firma 5 października. Dodała, że obecnie realizuje 10 inwestycji o wartości 3,2 mld zł.

PGE Energia Ciepła posiada elektrociepłownie w 16 polskich miastach.

Przewidywany spadek emisji w przypadku zastąpienia wodnego kotła węglowego wodnym kotłem gazowym, wynosi odpowiednio: dla tlenków siarki o ponad 90 proc., tlenków azotu o 75 proc., pyłów o 95 proc. oraz dwutlenku węgla o około 40 proc.

W czwartek 5 października PGE Energia Ciepła (PGE EC) poinformowała, że przygotowuje 15 projektów rozwojowych o łącznej wartości około 4,5 mld zł.

"W Elektrociepłowniach należących do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, obecnie prowadzonych jest aż 10 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 3,2 mld zł" - dodała spółka.

PGE Energia Ciepła idzie w niskoemisyjne technologie. Pomaga gaz wsparty OZE

- PGE Energia Ciepła (...) realizuje inwestycje, mające na celu unowocześnienie sektora. Dobór technologii i urządzeń jest dostosowywany do potrzeb lokalnego rynku ciepła. Podstawowym paliwem w coraz większym stopniu będzie gaz wsparty instalacjami OZE, w tym m.in. fotowoltaiką, biomasą, kolektorami słonecznymi lub odpadami komunalnymi - wskazał cytowany w komunikacie prezes PGE Energia Ciepła Maciej Jankiewicz.

Zwrócił uwagę, że inwestycje w paliwa alternatywne w spółce to również rozbudowywana o drugą linię technologiczną Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie.

- Biomasę, jako jedyne paliwo, wykorzystujemy już na przykład w Szczecinie oraz jako część miksu paliwowego w elektrociepłowni w Kielcach - dodał Jankiewicz.

W komunikacie podkreślono, że na realizacji inwestycji i zmianie technologii na niskoemisyjną wspartą OZE zyska środowisko, gdyż w miastach "znacznie" ograniczone zostaną emisje tlenków siarki, azotu, dwutlenku węgla i pyłów. PGE EC poinformowała, że przewidywany spadek emisji w przypadku zastąpienia wodnego kotła węglowego wodnym kotłem gazowym, wynosi odpowiednio: dla tlenków siarki o ponad 90 proc., tlenków azotu o 75 proc., pyłów o 95 proc. oraz dwutlenku węgla o około 40 proc.

"Zmiany technologii na niskoemisyjne wsparte źródłami OZE pozwolą oddychać mieszkańcom wielu polskich miast czystszym powietrzem" - podkreśliła firma.

Wiele inwestycji w elektrociepłowniach właśnie trwa

Zwróciła uwagę, że jej elektrociepłownie znajdują się w 16 polskich miastach. Dodano, że efektem realizacji inwestycji będzie wyższe bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców, poprawa elastyczności źródeł ciepła i lepsze dostosowanie ich pracy do potrzeb lokalnych rynków ciepła.

"W lipcu br. w Elektrociepłowni Bydgoszcz I przekazano do eksploatacji kotłownię gazową o mocy ok. 40 MWt, a w Elektrociepłowni Bydgoszcz II zainaugurowano rozpoczęcie budowy źródła kogeneracyjnego gazowego, opartego o agregaty kogeneracyjne o mocy ok. 50 MWt" - przypomniała m.in. spółka.

Dodała, że równolegle PGE Energia Ciepła rozpoczęła w gdyńskiej elektrociepłowni proces przejścia na paliwo gazowe.

Największy projekt PGE Energia Ciepła, realizowany od 2021 r., to budowa Elektrociepłowni w Siechnicach.

"Nowa niskoemisyjna EC Czechnica-2 będzie się składała z bloku gazowo-parowego, czterech kotłów szczytowo-rezerwowych i akumulatora ciepła. EC Czechnica-2 ma rozpocząć pracę w 2024 r." - poinformowała spółka.

Moc cieplna nowej jednostki osiągnie 315 MWt, a elektryczna 179 MWe. PGE EC zwróciła uwagę, że nowe urządzenia zastąpią elektrociepłownię węglową z połowy XX wieku, której budynki już po wyłączeniu z eksploatacji będą rewitalizowane.

Inwestycje w nowe agregaty kogeneracyjne oraz kolektory słoneczne trwają także we wrocławskim Zawidawiu.

"W elektrociepłowniach w Zgierzu i Gorzowie Wielkopolskim już niebawem zostaną oddane do eksploatacji 3 gazowe agregaty kogeneracyjne, kocioł wodny gazowy oraz źródło OZE (solarne). Nowa jednostka zastąpi wyeksploatowane ponad 50-letnie urządzenia produkcyjne zasilane węglem" - poinformowała spółka.

Dodała, że w Gorzowie Wlkp. powstaje gazowa kotłownia szczytowo - rezerwowa z kotłem wodnym parowym, która zastąpi obecne szczytowe źródło węglowe.

"Wkrótce zakończą się także inwestycje w nowe źródła wytwórcze w Rzeszowie (nowa kotłownia gazowa) oraz w Lublinie Wrotków, gdzie powstaje kotłownia rezerwowo-szczytowa i kotły gazowo-olejowe" - czytamy w komunikacie.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE to producent energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jak informuje spółka, ma ona ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt, mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 700 km.

PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław (w tym wrocławskie Zawidawie), Rzeszów, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz i Kielce; spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.