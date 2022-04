W Czechach dyskutowano o budowie niezależności od paliw kopalnych z Rosji

Budowanie niezależności od paliw kopalnych z Rosji w kontekście wojny w Ukrainie było jednym z tematów, jakie marszałek Senatu Tomasz Grodzki omówił w czwartek w Pradze podczas spotkań z szefem czeskiego MSZ Janem Lipavskym, a następnie z przewodniczącą Izby Poselskiej parlamentu czeskiego Marketą Pekarovą Adamovą.

"Spotkania z panem Lipavskym, panią Pekarovą, a także z przewodniczącym komisji spraw zagranicznych i obrony czeskiego parlamentu Pavlem Fischerem, co oczywiste, ogniskowały się wokół wojny w Ukrainie, ale też w sposób szczególny wokół budowy niezależności od paliw kopalnych ze strony Rosji. Poinformowałem pana Lipavskiego, że Polska niedługo będzie kończyć Baltic Pipe, czyli zaopatrzenie w gaz z szelfu norweskiego, o ile byliby zainteresowani kupnem części tego gazu, poinformowałem o rozbudowie tego gazoportu" - powiedział PAP Grodzki.

Jak dodał, kwestia ropy "jest tu trudniejsza dla krajów, które nie mają dostępu do morza", ocenił jednak, że "też jest to do rozwiązania". "Wszyscy są zdeterminowani, a przynajmniej Polacy i Czesi, by jak najszybciej uniezależnić się od rosyjskich paliw kopalnych" - zaznaczył.

Jak relacjonował marszałek Senatu, wśród tematów rozmów znalazła się też kwestia odbudowy Ukrainy po wojnie, zakończony polsko-czeski spór o kopalnię Turów oraz współpraca parlamentarna. Zwrócił uwagę, że należące do Grupy Wyszehradzkiej Słowacja, Czechy i Polska "nie bardzo rozumieją aktualną retorykę i zachowanie władz węgierskich i to wzbudza uwagi, że ten format trzeba przemyśleć na nowo". Węgry są czwartym członkiem Grupy Wyszehradzkiej.

"Myśleliśmy, że pierwszy cel to przekonać Węgrów do zmiany stanowiska w stosunku do wojny w Ukrainie, ale jeśli to się nie uda, ten format (Grupy Wyszehradzkiej - PAP) będzie wymagał przemyślenia, ale oczywiście w gronie wszystkich jego uczestników" - dodał Grodzki.