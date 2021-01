W czwartym kwartale Jastrzębska Spółka Węglowa zmniejszyła produkcję węgla

W ostatnim kwartale 2020 r. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zmniejszyła kwartał do kwartału produkcję węgla koksowego i zwiększyła produkcję koksu. Średnia cena węgla koksowego spadła wobec poprzedniego kwartału o ok. 4 proc., a średnia cena koksu - wzrosła o ok. 5 proc.

Po kryzysowym drugim kwartale ub. roku, kiedy JSW najbardziej odczuwała skutki pandemii koronawirusa, w trzecim kwartale spółka zwiększała produkcję i sprzedaż węgla koksowego oraz koksu.

W środę jastrzębska spółka opublikowała natomiast wyniki produkcyjne za czwarty kwartał ub. roku.

Kopalnie JSW wydobyły wówczas 3,77 mln ton węgla - ok. 4,5 proc. mniej, niż w trzecim i ok. 3,4 proc. mniej niż w czwartym kwartale rok wcześniej.

Około 2,81 mln ton produkcji stanowił w czwartym kwartale węgiel koksowy, w którym specjalizuje się JSW - spółka wydobyła go o ok. 5,5 proc. mniej, niż w trzecim kwartale ub. roku, lecz o ok. 8,5 proc. więcej, niż w ostatnim kwartale przed rokiem.

Węgla energetycznego między październikiem, a grudniem kopalnie JSW wydobyły 0,96 mln ton - to ok. 1,3 proc. mniej, niż w poprzednim kwartale i o ok. 26,9 proc. mniej, niż w czwartym kwartale 2019 r.

Sprzedaż węgla ogółem osiągnęła w IV kw. ub. roku 4 mln ton i była o 8,7 proc. wyższa niż w III kw. oraz ok. 8,2 proc. wyższa niż w czwartym kwartale rok wcześniej.

Sprzedaż węgla koksowego wyniosła w czwartym kwartale 3,03 mln ton i była wyższa w porównaniu do poprzedniego kwartału o ok. 11,7 proc., a wobec ostatniego kwartału 2019 r. - wyższa o ok. 30,9 proc.

Sprzedaż wewnętrzna węgla koksowego - głównie do własnych koksowni Grupy JSW - sięgnęła ok. 1,25 mln ton i była wyższa, niż w III kw. 2020 r. o ok. 10,5 proc., a w porównaniu do IV kw. 2019 r. - wyższa o ok. 39,5 proc.



Sprzedaż węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,97 mln ton i była wyższa w porównaniu do wcześniejszego kwartału o ok. 0,2 proc., a w porównaniu do ostatniego kwartału 2019 r. - niższa o ok. 30 proc.

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w czwartym kwartale 2020 r. ok. 69 proc. sprzedaży ogółem.

Produkcja koksu wzrosła w czwartym kwartale 2020 r. o 9,1 proc. wobec kwartału poprzedzającego oraz o ok. 36 proc. wobec czwartego kwartału 2019 r. Od października do grudnia koksownie JSW wytworzyły 0,93 mln ton koksu, a sprzedały 0,95 mln ton - o 4,6 proc. mniej, niż w trzecim kwartale, lecz o ok. 65,3 proc. więcej, niż w czwartym kwartale zeszłego roku.

W czwartym kwartale szacowana średnia cena węgla koksowego sprzedanego przez JSW odbiorcom zewnętrznym spadła w odniesieniu do poprzedniego kwartału o ok. 4 proc., a w przeliczeniu na dolary - o ok. 3 proc. Natomiast średnia cena koksu wzrosła z kwartału na kwartał o ok. 5 proc., a w przeliczeniu na dolary - o ok. 6 proc.