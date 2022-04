W dystrybucji prądu największe pieniądze idą na przyłączenia

Gdyby w uproszczeniu określić, jaka jest rola operatorów systemów dystrybucyjnych i w którym kierunku mają inwestować, to należałoby wskazać dwa główne nurty - po pierwsze to jest bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii, a po drugie rola operatorów jako moderatorów rynku energii - stwierdził Robert Zasina, prezes spółki Taurona Dystrybucja, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Robert Zasina, prezes Taurona Dystrybucji stwierdził, że bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii to zadanie kluczowe od samego początku funkcjonowania takich przedsiębiorstw jak operatorzy systemów dystrybucyjnych i „każdego roku poszukujemy rozwiązań żeby pewność, ciągłość zasilania i jakość energii były jak najlepsze”.

- Drugi obszar niezmiernie ważny, który w ramach transformacji energetycznej musimy jakby od nowa ułożyć, to rola operatorów jako moderatorów rynku energii. Użytkownicy systemów dystrybucyjnych stają się aktywnymi uczestnikami rynku, aktywnymi użytkownikami systemu i rola operatorów jest taka, aby umożliwić naszym klientom korzystanie ze wszelkich możliwości, jakie daje rynek energii - wyjaśnił Robert Zasina.

Prezes Taurona Dystrybucji podał, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii, to w tym obszarze działania inwestycyjne związane są głównie z przyłączeniami i „największe pieniądze idą na przyłączenia”.

- Tempo wpływania wniosków o wydanie warunków przyłączenia jest tak duże, że skupiamy się obecnie nad możliwościami przyłączania do sieci i modernizacją sieci, ale związaną z przyłączeniem - stwierdził Robert Zasina.

Dodał, że efekt jest taki, iż są obszary sieci, które operatorzy chcieliby modernizować, ale tam nie ma wniosków o przyłączenia, nie ma rozwoju i chociaż są utrzymywane w należytym stanie to „chciałoby się więcej”.

- Drugi nurt to jest rynek energii, rola OSD na rynku energii. Kwestia podstawowa to wymiana liczników na liczniki inteligentne. To duże zadanie i wyzwanie dla operatorów, dlatego że mówimy o wymianach liczników u klientów, które często są w domach i tu współpraca z klientami jest ważna - zaznaczył Robert Zasina.

- Oprócz wymiany liczników musimy stworzyć infrastrukturę informatyczną do obsługi danych pomiarowych, które będziemy zbierali z liczników i tutaj jest temat uruchomienia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii - wskazał Robert Zasina.