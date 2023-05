W Elblągu ruszyła innowacyjna instalacja wodorowa. Pierwsza taka na świecie

Energa z grupy Orlen uruchomiła w Elblągu instalację produkcji wodoru w elektrolizerze zintegrowanym z elektrociepłownią. Jak zapewnia koncern, to pierwsza tego typu instalacja na świecie.





W Elblągu działa pierwsza na świecie dwukierunkowa instalacja produkcji wodoru w oparciu o ogniwa stałotlenkowe, współpracująca z blokiem biomasowym elektrociepłowni.

Instalacja, która produkuje zielony wodór, może być także magazynem energii. Wykorzystuje przy tym parę z bloków elektrociepłowni.

Projekt RSOC to rezultat wspólnych prac Centrum Badawczo-Rozwojowego im. Faradaya z grupy Energa, Instytutu Maszyn Przepływowych oraz Instytutu Energetyki. Rozwiązanie oparte jest na polskich patentach, technologii i know-how.

Wodór ma być rozwiązaniem, które pozwoli na dekarbonizację wysokoemisyjnych branż przemysłu. Niestety, wciąż jest to bardzo niszowa branża. Jak wylicza Energa, w 2022 r. wodór stanowił mniej niż 2 proc. zużycia energii w Europie i był wykorzystywany głównie do produkcji produktów chemicznych, takich jak tworzywa sztuczne i nawozy.

Co więcej, wciąż jest to wysokoemisyjny wodór, bo w 96 proc. produkowany przy użyciu gazu ziemnego. Komisja Europejska tymczasem stawia na tzw. zielony, czyli odnawialny wodór, który ma stanowić alternatywę dla tradycyjnych paliw w transporcie ciężkim, ciepłownictwie, a także ma być wykorzystywany do produkcji paliw syntetycznych.

Wodorowy projekt Energi we współpracy z naukowcami

Wchodząca w skład grupy Orlen Energa już od 2018 roku pracuje nad rozwiązaniami pozwalającymi na produkcję wodoru w oparciu o własne, lokalne rozwiązania. Do współpracy przy projekcie pod nazwą RSOC koncern zaprosił wiodące instytuty badawcze i naukowców. Całość jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacje i Rozwój.

- Uruchomienie dwukierunkowej instalacji produkcji wodoru w Elblągu to bardzo ważne osiągnięcie w ramach projektu, który prowadzimy od trzech lat wraz z wiodącymi instytutami badawczymi. Testy instalacji potwierdziły zakładane parametry pracy, co jest szczególnie istotne w kontekście zwiększającego się zapotrzebowania na zielony wodór w Polsce oraz przez grupę Orlen - mówi Maciej Wiatrak, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego im. Faradaya.

Projekt Centrum Badawczo-Rozwojowego im. Faradaya oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, zrealizowany w oparciu o technologię Instytutu Energetyki i z udziałem jego ekspertów, został zlokalizowany w Elblągu na terenie elektrociepłowni należącej do spółki Energa Kogeneracja. Instalacja współpracuje z blokiem biomasowym BB20, produkując zielony wodór.

Instalacja produkuje wodór i może działać jako ogniwo paliwowe

Jej unikalną cechą jest to, że może ona również działać jako ogniwo paliwowe, przetwarzając wodór na prąd elektryczny. Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ rozwiązanie tego typu może być używane nie tylko do produkcji wodoru, który posłuży np. do napędu samochodów czy autobusów, ale także jako magazyn energii.

- Ważnym elementem projektu jest powiązanie opracowanego systemu z rzeczywistym blokiem energetycznym, przeprowadzone analizy i badania eksperymentalne dostarczają szerokiej wiedzy o pracy bloku w warunkach współpracy z instalacją generującą wodór. Zagadnienie współpracy bloków energetycznych z systemami generacji wodoru wykorzystującymi parę z upustów turbin bloków energetycznych będzie w niedalekiej przyszłości stanowić jedno z podstawowych zagadnień, z jakim spotkają się jednostki wytwórcze krajowej energetyki zawodowej. Zastosowanie opracowanego w ramach projektu systemu prowadzi do optymalizacji pracy bloku parowego - dodaje prof. Marcin Lackowski, dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

- Instalacja jest małoskalową demonstracją przełomowego rozwiązania, jakim są stałotlenkowe ogniwa elektrochemiczne, które mogą pracować naprzemiennie w trybie elektrolizera lub ogniwa paliwowego. Instalacja pilotażowa udowadnia, że aktywa wytwórcze konwencjonalnej energetyki mogą odegrać nową rolę, jako źródła pary i energii dla elektrolizerów. Możliwość replikacji tego rozwiązania jest bardzo szeroka i z powodzeniem może być wykorzystana w instalacjach wytwarzania wodoru oraz magazynowania energii dużej mocy. Jesteśmy dumni z tego, że pierwszy obiekt tego typu powstał w oparciu o technologię i projekt Instytutu Energetyki - dodaje prof. Jakub Kupecki, dyrektor Instytutu Energetyki.

Chociaż instalacja w Elblągu jest nieduża, ponieważ jej moc wynosi 10 kW, to jej uruchomienie było ważnym kamieniem milowym dla rozwoju technologii wodorowych w kraju. Zapotrzebowanie na tego typu instalacje będzie w najbliższych latach gwałtownie rosnąć, a takie projekty jak RSOC są jedną z dróg dla rozwoju produkcji wodoru.

Orlen stawia na wodór. Strategia inwestycji za niemal 7,5 mld zł

Wodór ma być jednym ze sposobów dywersyfikacji biznesu Orlenu. Koncern na początku ubiegłego roku przyjął swoją strategię wodorową, w której planuje do 2030 roku inwestycje w rozwój nisko- i zeroemisyjnych technologii wodorowych za niemal 7,5 mld zł.

W tym czasie Orlen ma zbudować sieć ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu drogowego i kolejowego. Pierwsze działają już w Krakowie i czeskiej Pradze. Kolejne - w Katowicach i Poznaniu - ruszyć mają jeszcze w tym roku. Kolejne, w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Pile i Warszawie zostaną oddane do użytku w połowie 2025 roku. Koncern podpisał umowę z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) dotyczącą bezzwrotnego dofinansowania budowy tych obiektów. Chodzi o ponad 60 mln zł przyznanych w ramach unijnego programu CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility.

PKN Orlen uruchomił też pierwszy w Polsce program edukacyjny dotyczący wodoru, skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych. Do udziału w Akademii Wodorowej zostało zaproszonych 30 uczestników, którzy będą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinie produkcji wodoru i jego wykorzystania m.in. jako paliwa transportowego. Głównym celem Akademii jest szkolenie i rozwój kadr wyspecjalizowanych w technologiach wodorowych oraz ich praktycznym wykorzystaniu w biznesie.

Akademia Wodorowa to inicjatywa, która powstała w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej - programu, który ma pomóc w realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących wodoru, kształcenie wyspecjalizowanych kadr i działań wspierających procesy regulacyjne. Organizatorem Akademii Wodorowej jest PKN Orlen, a partnerami są m.in. przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, tacy jak Toyota, czy kolejowego - PESA Bydgoszcz oraz uczelnie wyższe: Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska i Centrum Badawcze PAN - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne.