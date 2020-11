W Elektrowni Bełchatów mężczyzna wpadł do 30-metrowego zbiornika z węglem

Na terenie Elektrowni Bełchatów w Rogowcu (woj. łódzkie) pracownik firmy zewnętrznej wykonujący prace remontowe wpadł do zbiornika z węglem o wysokości ok. 30 metrów. Po kilkugodzinnej akcji ratunkowej poszkodowany został wydobyty. Z obrażeniami trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w środę przed godziną 9 na terenie Elektrowni Bełchatów w Rogowcu, w budynku gdzie znajduje się zasobnik węgla brunatnego o wysokości 30 metrów.

"Na zbiorniku odbywały się prace remontowe, a poszkodowany to pracownik prowadzącej je firmy zewnętrznej. W niewyjaśnionych okolicznościach ok. 20-letni mężczyzna spadł z wysokości ok. 20 metrów - zasobnik był bowiem częściowo wypełniony węglem" - poinformował PAP rzecznik bełchatowskiej Państwowej Straży Pożarnej kpt. Michał Wieczorek.

Na miejscu zdarzenia niezwłocznie podjęto akcję ratunkową, m.in. z udziałem dwóch zastępów PSP, strażaków-ochotników, a także dwóch zastępów zakładowej straży pożarnej. Z Łodzi na pomoc wezwano specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego. Jeszcze przed jej przyjazdem do wnętrza zbiornika opuszczeni zostali dwaj ratownicy z bełchatowskiej PSP - w tym jeden medyczny. Udzielili oni pierwszej pomocy poszkodowanemu.

"Okazało się, że mężczyzna ma otwarte złamanie nogi, poza tym przy upadku z tak dużej wysokości istniało uzasadnione podejrzenie urazu wielonarządowego. Dlatego poszkodowany został umieszczony na specjalnej desce do transportu. Gdy na miejsce dotarła grupa wysokościowa został bezpiecznie wydobyty ze zbiornika i odtransportowany do szpitala" - zrelacjonował kpt. Wieczorek.

Akcja ratunkowa zakończyła się ok. godz. 13.30. Jak podkreślił rzecznik bełchatowskiej PSP, była to pierwsza od wielu lat tego typu interwencja na terenie elektrowni.