W elektrowni Kozienice za dekadę ma się zacząć zastępowanie węgla gazem

Od 2029 roku rozpoczynamy transformację zastąpienia bloków węglowych w elektrowni Kozienice, ale racjonalnie, nie radykalnie. Blok 11 ma 15-letnią umowę mocową i on będzie dalej funkcjonował. Dwa bloki po 500 MW zmodernizowane w ostatnich latach również są sprawne i przynoszą nam korzyść. Paliwem gazowym będziemy zastępować bloki od 1 do 8 od 2029 roku. Tak zakłada nasza strategia - poinformował prezes Enei Mirosław Kowalik.

Enea podała ponadto, że szacowane do osiągnięcia wskaźniki mocy zainstalowanej, udziału zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych w produkcji energii oraz jednostkowej emisji CO2 w grupie zostały wyznaczone przy założeniu zastąpienia bloków 1-8 klasy 200 MW w Elektrowni Kozienice jednostkami wytwórczymi niskoemisyjnymi oraz modernizacji bloków 2-7 klasy 200 MW w Elektrowni Połaniec.- Od 2029 roku rozpoczynamy transformację zastąpienia bloków węglowych w elektrowni Kozienice, ale racjonalnie nie radykalnie. Blok 11 ma 15-letnią umowę mocową i on będzie dalej funkcjonował. Tak samo dwa bloki po 500 MW zmodernizowane w ostatnich latach również są sprawne i przynoszą nam korzyść. Paliwem gazowym będziemy zastępować bloki od 1 do 8 od 2029 roku. Tak zakłada nasza strategia- poinformował Mirosław Kowalik.Należąca do Enei elektrownia Kozienice o mocy zainstalowanej ok. 4 tys. MW jest największą w Polsce elektrownią na węgiel kamienny, a drugą największą w ogóle pod względem mocy zainstalowanej po elektrowni Bełchatów o mocy około 4,9 tys. MW, na węgiel brunatny.Mirosław Kowalik poinformował, że budowa elektrowni Ostrołęka C jest realizowana z pomocą spółki celowej z Energą, a więc poza bilansem, i we wskaźnikach pokazanych w zaktualizowanej strategii , takich jak przyrost mocy, ten projekt nie jest ujęty.Podobna sytuacja jest w przypadku projektu budowy przez Eneę elektrowni ze zgazowaniem węgla przy kopalni LW Bogdanka. Bodajże pierwszy raz o potencjalnej inwestycji w blok w technologii czystego węgla tzw. IGCC (ang. Integrated Gasification Combined Cycle) o mocy 300-500 MW Enea poinformowała już ponad dwa lata temu.- Mówimy o zgazowaniu węgla jako opcji strategicznej, zakładamy taką opcję. W podstawowej projekcji pokazanej w założeniach zarówno wskaźników operacyjnych jak i finansowych nie tego zakładaliśmy projektu. Ten projekt w fazie strukturyzacji , optymalizacji. Jeśli będzie realizowany to będzie realizowany poza bilansem i będziemy o tym informowali, ale co do zasady w podstawowych założeniach w nowej perspektywie to będzie dodatkowa strategiczna inwestycja- wyjaśniał Mirosław Kowalik.W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 przychody ze sprzedaży grupy Enea wyniosły 12,1 mld zł i były o 29,7 proc. wyższe niż w tym samym okresie roku 2018, kiedy wyniosły 9,3 mld zł. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł z 920,2 mln zł do 1,4 mld zł (to wzrost o 55,2 proc.). Zysk netto wyniósł 989,9 mln zł i był o 59,6 proc. wyższy niż rok wcześniej, kiedy był na poziomie 620,2 mln zł.