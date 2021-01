W Elektrowni Rybnik powstanie blok gazowy. Stare bloki węglowe będą wyłączone

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z grupy PGE, będzie kontynuowała przygotowania projektu nowego źródła niskoemisyjnego w Elektrowni Rybnik w wariancie bloku gazowo-parowego o mocy około 800 MW. Do 2023 r. w Elektrowni Rybnik mają zostać wyłączone cztery bloki węglowe o łącznej mocy 900 MW.

Solidarność była przeciwko blokowi gazowemu

Bloki gazowe także w Elektrowni Dolna Odra

Informacja o budowie bloku gazowego w Elektrowni Rybnik nie jest całkowitym zaskoczeniem, PGE informowała wstępnie o tej inwestycji już w 2019 r. W marcu 2019 r. mówił o tym otwarcie Ryszard Wasiłek, ówczesny wiceprezes PGE ds. operacyjnych.Przeciwko tym planom natychmiast opowiedziała się regionalna Solidarność. W marcu 2019 r. zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność skierował do premiera Mateusza Morawieckiego pismo, w którym napisano, że "zapowiedź zarządu PGE dotycząca inwestycji w blok gazowy w Rybniku oznacza w praktyce rezygnację z budowy wysokosprawnego bloku węglowego o podobnych parametrach" i tym samym jest to sprzeczne z rządowym Programem dla Śląska i interesem gospodarczym regionu.Dzisiaj już nikt poważnie nie mówi o budowie bloku węglowego w Elektrowni Rybnik. Ostatnim blokiem na węgiel kamienny w polskiej energetyce zawodowej był oddany w 2020 r. blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Ostatnim blokiem węglowym w Polsce będzie budowany blok w Elektrowni Turów o mocy 496 MW na węgiel brunatny. Blok ten ma zostać oddany do eksploatacji w 2021 r.Blok gazowy w Elektrowni Rybnik nie jest jedyną inwestycją w energetykę gazową grupy PGE. PGE GiEK realizuje obecnie w Elektrowni Dolna Odra projekt budowy dwóch niskoemisyjnych bloków gazowo-parowych o łącznej mocy 1340 MW.Spółka przekazała już teren budowy wykonawcy inwestycji, którym jest konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal, jako lider oraz General Electric Global Services GmbH oraz General Electric International Inc. Zgodnie z kontraktem początek eksploatacji nowych bloków energetycznych, zasilanych gazem planowany jest na czwarty kwartał 2023 r.