W Elektrowni Wodnej Oława działa nowy system pomiarowy

System pomiarowy do monitorowania stanu technicznego przekładni hydrozespołu działa w należącej do PGE Energia Odnawialna Elektrowni Wodnej Oława. Ma on pomóc w przygotowaniach do prac serwisowych - poinformował PAP rzecznik PGE Energia Odnawialna Maciej Gelberg.

Jak poinformował rzecznik, system monitorujący został opracowany dwa lata temu przy współpracy z Katedrą Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Politechniki Wrocławskiej.

"Zadaniem systemu jest nie tylko dostarczanie podstawowych danych pomiarowych, ale również wsparcie operatora w podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych. Jest to możliwe dzięki informacjom uzyskanym na temat badanej przekładni na podstawie obliczeń zaimplementowanego modelu matematycznego opierającego się na analizie modalnej" - podał rzecznik.

Analiza, jak wyjaśnił, polega m.in. na identyfikacji częstotliwości i charakterystyki drgań własnych obiektu oraz współczynników tłumienia.

Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań Elektrownia Wodna Oława chce obniżyć koszty związane z nieplanowanymi przestojami i naprawami. "Problem ten dotyczy niemal wszystkich elektrowni wodnych posiadających przekładnie przenoszące moment obrotowy z turbiny na generator. Wynika to z tego, że przekładnie są najbardziej wrażliwym pod względem mechanicznym elementem hydrozespołu" - dodał rzecznik.

Wybudowana w 2013 r. elektrownia w Oławie jest najmłodszą z 29 elektrowni wodnych należących do PGE Energia Odnawialna. Jej dwie turbiny o mocy 1,6 MW każda produkują energię elektryczną na poziomie 16 GWh rocznie, co pozawala zaspokoić potrzeby ok. 2,5 tys. gospodarstw domowych.