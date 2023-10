W energetyce chcą przyspieszenia. Bez powielania błędów Niemiec

Jeśli to oni wygrają nadchodzące wybory, będą decydować o polityce energetycznej Polski. O to, jaki mają na nią pomysł, rozmawiamy z Andrzejem Domańskim, głównym ekonomistą Platformy Obywatelskiej, i Grzegorzem Onichimowskim, ekspertem ds. energetyki Instytutu Obywatelskiego.

Jaki jest pomysł Platformy Obywatelskiej na politykę energetyczną Polski? Jaka jest państwa propozycja w tej sferze gospodarki?

Andrzej Domański (AD): - Transformacja energetyczna jest dla nas absolutnie kluczowa, bo to warunek niezbędny do zachowania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Przy ciągle bardzo dużym i wolno spadającym udziale węgla w produkcji energii elektrycznej będzie mniej inwestycji (a w szczególności zagranicznych), niż wynika z potencjału Polski w zmieniającej się globalnej architekturze inwestycji, polegającej m.in. na skracaniu łańcuchów dostaw.

Z punktu widzenia inwestorów i ich oczekiwań ważne są dwie kwestie - a mianowicie koszt energii oraz ślad węglowy ich produkcji, który wiąże się też z emisyjnością produkcji energii.

Jeżeli chcemy rozwijać m.in. branże o dużym zapotrzebowaniu na energię, to przy obecnym miksie energetycznym to się nie wydarzy, bo inwestorzy oczekują już powszechnie czystej energii, a współpracę z lokalnymi rynkami uzależniają od śladu węglowego - im mniejszy, tym lepiej.

W związku z tym, aby stworzyć dobre warunki rozwoju gospodarki, planujemy ambitny rozwój OZE, przyspieszenie rozwoju w tej mierze, a później rozwój energetyki jądrowej, bo bez zero- i niskoemisyjnej energetyki polska gospodarka nie zachowa konkurencyjności. Nie możemy powtórzyć błędów, które w energetyce popełniono w innych gospodarkach.

"Chcemy osiągnąć nasz cel OZE poprzez m.in. szybszy rozwój lądowej energetyki wiatrowej - do 22 GW w 2030 roku"

Jakich błędów?

AD: - Błędy na przykład popełniły Niemcy. Wiara w to, że można bezkarnie zwiększać udział OZE w miksie, uzupełniając go gazem, prowadziła do gazowego uzależnienia niemieckiej gospodarki, co mogło mieć też poważne implikacje geopolityczne; teraz z kolei z powodu jakiejś fobii jądrowej Niemcy, wyłączając bloki jądrowe, doprowadzili do tego, że przywracają do pracy… węglowe.

To ma oczywiście negatywne implikacje dla klimatu, ale będzie miało też negatywne implikacje dla gospodarki, bo energia jądrowa była tańsza niż z węgla. Mając na celu konkurencyjność polskiej gospodarki, nie możemy powtórzyć niemieckich błędów - i dlatego m.in. wprawdzie widzimy gaz w miksie, ale wolelibyśmy, by go było mniej w energetyce, niż wynika to chociażby z już podjętych decyzji.

Co się kryje pod hasłem przyspieszenia rozwoju OZE ?

AD: - Nasz cel jest ambitny, chcemy, żeby 68 proc. produkcji energii elektrycznej w 2030 r. pochodziło z OZE, a według dostępnych planów obecnie rządzących - mówię o projekcie aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 roku - OZE w 2030 roku miałaby pokrywać około 50 proc. zapotrzebowania na energię w Polsce.

Chcemy osiągnąć nasz cel OZE poprzez m.in. szybszy rozwój lądowej energetyki wiatrowej - do 22 GW w 2030 roku. Aby to uprawdopodobnić, zamierzamy zmienić tzw. ustawę 10H i określić na 500 metrów minimalną odległość wiatraków od zabudowań mieszkalnych.

Wielki potencjał widzimy też w repoweringu wiatraków - wymianie starszych jednostek na dużo większe i bardziej efektywne. Skrajną nieodpowiedzialnością gospodarczą jest, że z powodu regulacji stawiamy nadal wiatraki wykorzystujące technologie sprzed lat.

Widzimy też ciągle duży potencjał rozwoju fotowoltaiki - do 37 GW w 2030 roku, i oczywiście w offshore - do 6 GW w 2030 roku, czyli zgodnie z obecnie realizowanym scenariuszem, bo szybciej offshoru budować się nie da. Zmarnowaliśmy za dużo czasu na przygotowania, by offshore można było przyspieszyć.

Swoją drogą chcemy też mocno postawić na efektywność energetyczną, w tym na rozwiązania pozwalające konsumować jak najwięcej energii blisko miejsc jej wytwarzania, czyli na rozwiązania lokalne.

To ambitny plan, ale uważamy, że to optymalna droga do rozwoju: Polska może wyciągnąć korzyści z opóźnienia, bo OZE może się rozwijać dziś szybciej i korzystać z lepszych technologii. Rozwijając OZE, zarazem nie chcemy pozwolić, żeby nasz kraj w energetyce ze skansenu węglowego przeszedł w stan skansenu gazowego, a widzimy, że obecna władza mocno steruje w kierunku wielkich źródeł gazowych.

"Zamiast dalszego rozwoju energetyki gazowej zakładamy możliwą modernizację bloków węglowych klasy 200 MW"

Z dostępnych analiz wynika, że są dosyć szybko potrzebne nowe moce dyspozycyjne, a jak nie gaz, to co?

Grzegorz Onichimowski (GO): - To nie tak, że nasze założenia obejmują rezygnację z gazu w energetyce w ogóle czy zatrzymanie podjętych inwestycji. Zamiast dalszego rozwoju energetyki gazowej zakładamy jednak możliwą modernizację bloków węglowych klasy 200 MW, w tym uelastycznienie ich pracy i dostosowanie do współpracy z OZE. Zakładamy, że to pozwoli KSE bez kolejnych wielkich inwestycji w gaz dotrwać do uruchomienia SMR-ów i - później - dużych bloków jądrowych.

Swoją drogą obecne inwestycje gazowe to efekt działania rynku mocy. Ten mechanizm, który pozwala pokrywać koszty stałe elektrowni, promuje elektrownie gazowe w technologii CCGT (Combined Cycle Gas Turbine), a faktycznie znacznie bardziej do pokrywania szczytowego zapotrzebowania na moc nadawałyby się bloki gazowe w technologii OCGT (Open Cycle Gas-Turbine). Tyle że ich budowa się nie opłaca, bo brakuje mechanizmów wspierających elastyczność pracy KSE. W efekcie budowane są bloki w technologii CCGT, a tym, że może za dekadę nie będą potrzebne, nikt się nie interesuje..

Uważamy, że należy zrewidować podejście do rynku mocy i bardziej przekierować ten mechanizm w kierunku rynku usług elastyczności niż mocy albo alternatywnie rozwijać rynek usług elastyczności. Po to, żeby system sprawniej reagował na zmiany w podaży mocy z OZE.

Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowych spraw. Prawo i Sprawiedliwość w energetyce część swoich pomysłów zrealizowało, inne zaczęło, ale nie skończyło. Skoro PO opowiada się za rozwojem energetyki jądrowej, to czy kontynuowałoby współpracę z Westinghouse w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej i jak odnosi się do ewentualnej współpracy jądrowej z EDF?

GO: - Moim zdaniem problem polega na tym, że PiS poza rozwojem fotowoltaiki i offshoru zaczął niewiele projektów energetycznych na serio, a raczej stwarzał pozory działania.

Nawet projekt jądrowy nie jest rozwijany na serio. Zobowiązaliśmy się już wydać setki milionów, ale nie wiemy wciąż, ile będzie kosztować pierwsza elektrownia, jak będziemy finansować budowę, jak zabezpieczymy ryzyka po stronie dostawcy i w efekcie ile, chociaż w przybliżeniu, będzie nas kosztować 1 MWh z elektrowni jądrowej.

Dlatego trzeba przyspieszyć negocjacje i pokazać również nasze priorytety (czas, maksymalna cena, zabezpieczenie ryzyka dostawcy). Mówimy to natomiast wyraźnie: nie ma mowy o zrywaniu już zawartych kontraktów.

"Uważamy, że istnieje konieczność rozwiązania problemu energetyki konwencjonalnej. Tyle że to rozwiązanie nie leży w aktualnym projekcie NABE"

Do projektów nieskończonych przez PiS należy projekt Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Co z nim będzie, jeśli PO wygra wybory 15 października?

GO: - NABE też nie jest moim zdaniem projektem na serio, bo jeśli elektrownie węglowe już dziś produkują poniżej kosztów i są narażone na dodatkowe straty po utracie wsparcia z rynku mocy, to co da przeniesienie ich do innej firmy komercyjnej, jaką ma być NABE? Nie staną się nagle zyskowne, a jeśli tak, to protest Senatu przeciwko ustawie o gwarancjach finansowych państwa dla NABE był uzasadniony, bo te gwarancje byłyby uruchomione i ponieślibyśmy wysokie koszty złego projektu.

PO jest przeciwnikiem projektu NABE w aktualnej formie, co nie zmienia faktu, że musimy się uporać z problemem energetyki węglowej, która straci wsparcie z rynku mocy: będzie pracowała coraz krócej, będzie nadal potrzebna, a nie widać, żeby się z samego rynku energii mogła utrzymać bez narzucania całemu rynkowi bajońskich cen energii. Problem zatem jest, natomiast pomysł, by go rozwiązać za pomocą NABE, jest z punktu widzenia ekonomicznego zły.

NABE miałoby dać też oddech grupom energetycznym, "zdjąć z nich" problem węgla i ułatwić im finansowanie zielonych inwestycji. Jak nie NABE, to co?

GO: - Problem grup energetycznych jest, ale my patrzymy na transformację energetyczną przede wszystkim z punktu widzenia gospodarki, a nie dobrostanu 2-3 grup energetycznych.

Uważamy, że istnieje konieczność rozwiązania problemu energetyki konwencjonalnej, która może stracić rentowność w istniejących warunkach rynkowych, ale zarazem będzie potrzebna. Tyle że to rozwiązanie nie leży w aktualnym projekcie NABE.

W grupach energetycznych jest 5 nowych wielkich bloków węglowych, które zachowają kontrakty w rynku mocy jeszcze przez wiele lat, więc nadal mogą pracować jako część tych grup energetycznych. Musimy natomiast znaleźć rozwiązanie dla tych bloków węglowych, które będą naprawdę potrzebne, a nie będą mogły pokryć swoich kosztów z rynku energii.

AD: - Uważamy, że problem naszej energetyki węglowej należy rozwiązać także na szczeblu unijnym, bo nie tylko polskim problemem pozostaje utrzymanie w rynku potrzebnych elektrowni dyspozycyjnych tracących rentowność. Widzimy to jako rozwiązanie sytuujące elektrownie węglowe poza rynkiem, w jakiejś formule rezerwy finansowanej z rynku usług elastyczności lub w innym podobnym mechanizmie. Będziemy o tym rozmawiać w Brukseli.

"Opowiadamy się za wyłączeniem OSD z grup energetycznych, bo uważamy, że to poprawi konkurencyjność rynku"

Zostało zniesione tzw. obligo giełdowe na prąd, czyli obowiązek sprzedaży przez wytwórców energii na giełdzie. PO opowiada się za utrzymaniem obecnego stanu czy za przywróceniem tego obliga?

GO: - Uważamy, że należy przywrócić obligo giełdowe na prąd, ale w zmienionej formule, z innymi wyłączeniami niż kiedyś, a mianowicie pewnie z wyłączeniem źródeł przyłączonych do sieci dystrybucyjnych mających możliwość zbywania energii lokalnie.

Swoją drogą uważamy, że spółki dystrybucyjne (OSD) muszą być wydzielone z koncernów energetycznych, bo oceniamy, że następstwem tego byłoby łatwiejsze powstawanie rynków bilansowanych lokalnie.

Ktoś powiedział, że gdyby wyjąć aktywa węglowe i dystrybucję z grup energetycznych kontrolowanych przez państwo, to zostaną z nich zielone start-upy. Co by dało wydzielenie OSD z grup?

AD: - Opowiadamy się za wyłączeniem OSD z grup energetycznych, bo uważamy, że to poprawi konkurencyjność rynku, gdyż teraz OSD de facto decydują o przyłączaniu mocy konkurencji grup. Naszym zdaniem będzie to po prostu krokiem w kierunku przyspieszenia rozwoju OZE i konkurencji - to jest nasza intencja.

Oczywiście wydzielenie OSD z grup, co chcę podkreślić, ma się wydarzyć z uwzględnieniem interesu inwestorów. Założenie jest takie, że inwestorzy, którzy są teraz udziałowcami PGE czy Enei, utrzymaliby udziały w tych spółkach już okrojonych z OSD, ale staliby się też udziałowcami OSD, które odrębnie byłyby notowane na giełdzie.

To jest do zrobienia, a - wprowadzając OSD na giełdę - chcemy m.in w ten sposób podkreślić znaczenie inwestorów mniejszościowych. Uważamy, że ich interesy są systematycznie łamane przez Skarb Państwa, czego dowodzi chociażby zakup aktywów węglowych przez grupy energetyczne od zagranicznych koncernów. Pod hasłem repolonizacji ze względów politycznych zostały wydane znaczne kwoty na zakup aktywów bez perspektyw.

Konkretny plan wydzielenia OSD - z liczbami, które będą się spinały i wprowadzenie ich na giełdę - jest jeszcze przed nami, bo to nie do pokazania bez sprawdzenia wartości aktywów czy zadłużenia. Dlatego teraz mówimy nie o parametrach tej operacji, a tylko o naszej idei.

"Należy skończyć z interwencjami państwa na poziomie cen hurtowych, odejść od limitów cen dla wytwórców energii, bo to hamuje inwestycje w OZE i inne aktywa"

Jakie jest podejście PO do dalszego mrożenia cen energii? Czego mogą spodziewać się po Platformie odbiorcy prądu w gospodarstwach domowych?

GO: - Uważamy, że należy skończyć z interwencjami państwa na poziomie cen hurtowych, odejść od limitów cen dla wytwórców energii, bo to hamuje inwestycje w OZE i inne aktywa i tym samym ogranicza konkurencyjność polskiej gospodarki.

Mam czasami wrażenie, że rządzący obecnie uważają, że Polska to jakaś ziemia obiecana i że do Polski stoją kolejki inwestorów, a faktycznie przecież przez ograniczanie rozwoju OZE nawet jak te kolejki stoją, to są coraz krótsze.

Jeśli zaś chodzi o ceny prądu dla gospodarstw domowych, to sądzimy, że przez 2024 rok trzeba jeszcze przejść na jakimś mechanizmie, w którym ceny będą pozarynkowo dookreślone. Chyba że regulator ustali taryfy na akceptowalnym poziomie i będzie można odpowiedzialnie przyjąć, że podobnie będzie w segmencie rynku gospodarstw domowych niekorzystających z taryf regulowanych.

Z kolei jeśli chodzi o ceny energii na przyszły rok dla tzw. odbiorców wrażliwych, jak na przykład szpitale i MŚP, to uważamy, że dziś rynek może zaproponować ceny niższe od maksymalnych określonych ustawą sprzed roku. Widać to już na przykładzie rozstrzygniętych przetargów.

Na koniec proszę powiedzieć, jak PO podchodzi do transformacji energetycznej jako wielkiego gospodarczego procesu - to dla państwa bardziej wyzwanie, problem czy szansa gospodarcza?

AD: - Uważamy, że silniki rozwoju gospodarczego Polski, czyli rozwój demograficzny, fundusze unijne i stabilne dostawy możliwie taniej energii, były w ostatnich latach systematycznie wyłączane. Musimy we wszystkich tych obszarach podjąć działania odwracające ten trend.

Z demografią będzie najtrudniej i tym bardziej musimy się skupić na odblokowaniu środków z KPO, a jeśli chodzi o energetykę, to jest moim zdaniem silnikiem, który może napędzać polską gospodarkę w kolejnych dekadach, bo mamy kolosalne opóźnienia i w związku z tym są potrzebne ogromne inwestycje.

Chcemy, żeby w przebudowie energetyki uczestniczył w znaczącym stopniu sektor prywatny, bo jest bardziej efektywny niż państwowy, a poza tym kapitału ze strony firm państwowych po prostu nie wystarczy. Skala potrzebnych inwestycji jest ogromna. Musimy szukać kapitału wszędzie.

Myślimy także o stworzeniu obywatelom możliwości inwestowania w transformację energetyczną w mechanizmie podobnym do REIT-ów (Real Estate Investment Trust - red.). Zadania są ogromne, ale na transformacji da się zarobić, a gospodarce jest ona potrzebna jak tlen.