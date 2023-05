W energetyce mamy bardzo cenny zasób do wykorzystania. To Bałtyk

- Morska energetyka wiatrowa doskonale wpisuje się w realizację obu celów, czyli sprawiedliwej transformacji energetycznej, ale też budowania bardzo ważnej gałęzi polskiej gospodarki - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Alicja Chilińska-Zawadzka, prezes EDF Renewables w Polsce.

- Transformacja energetyczna to jedno z najbardziej istotnych zagadnień, które są bardzo szeroko dyskutowane. I słusznie - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Alicja Chilińska-Zawadzka, prezes EDF Renewables w Polsce. Wskazuje przy tym, że wyzwania, które stoją przed Polską w obliczu transformacji i dekarbonizacji, są olbrzymie.

Polski Bałtyk to nasze dobro narodowe, bardzo cenny zasób

- Zawsze mówię, że polski Bałtyk to nasze dobro narodowe, bardzo cenny zasób. Dla firmy EDF Renewables polska energetyka wiatrowa jest bardzo ważna - podkreśla Alicja Chilińska-Zawadzka.

- Wspomnę przy okazji, że EDF Renewables w Polsce działa od kilkunastu lat w zakresie odnawialnych źródeł energii, realizując inwestycje na lądzie. Natomiast przystąpiliśmy do tej drugiej fazy polskiego programu offshore, bo wierzymy, że morska energetyka wiatrowa, w takiej sytuacji energetycznej, w jakiej jest Polska, to chyba najbardziej racjonalne i logiczne, stabilne wielkoskalowe odnawialne źródło energii - zaznacza Alicja Chilińska-Zawadzka.

Prezes EDF Renewables w Polsce przyznała, że przygotowano kilkanaście ofert na wszystkie lokalizacje na polskim Bałtyku. Cztery z nich zostały ocenione jako drugie co do liczby punktów, zaraz po PGE.

- Cała branża czeka teraz na kolejne sześć lokalizacji. Wierzymy, że ta oferta, która została tak wysoko oceniona, będzie też tą ofertą wybraną - mówi Alicja Chilińska-Zawadzka.

- Oczywiście morska energetyka wiatrowa to szereg działań. Warto wspomnieć o tym, jak poważnie EDF podszedł do budowania polskiego łańcucha dostaw. Jednym z tematów jest bezpieczeństwo energetyczne państwa. Ale morska energetyka wiatrowa to tak naprawdę inicjacja wielu kwestii społeczno-gospodarczych. To także koło zamachowe dla polskiej gospodarki. Myślę, że ta morska energetyka wiatrowa doskonale wpisuje się w realizację obu celów, czyli tej sprawiedliwej transformacji energetycznej, ale również budowania bardzo ważnej gałęzi polskiej gospodarki - podkreśla Alicja Chilińska-Zawadzka.

Znowelizowane przepisy dotyczące energetyki wiatrowej na lądzie są bardzo ważnym krokiem w dalszym rozwoju

Alicja Chilińska-Zawadzka wskazuje, że EDF Renewables w Polsce jest obecne w różnych obszarach rynku.

- EDF Renewables w swojej ofercie posiada projekty lądowej energetyki wiatrowej, ale również wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, czy też nawet pierwsze pilotażowe projekty magazynów energii - mówi Alicja Chilińska-Zawadzka.

- Na tę chwilę dysponujemy portfelem tysiąca megawatów. Część z tych projektów, bo pięć udało się nam wybudować, produkuje energię elektryczną, dostarczając prąd do polskich mieszkańców. Myślę, że te znowelizowane przepisy dotyczące energetyki wiatrowej na lądzie są bardzo ważnym krokiem w dalszym rozwoju. My jesteśmy przygotowani. Będziemy po kolei te nasze źródła przyłączać - dodaje.

Wskazuje przy tym, że transformacja energetyczna to ogromne wyzwanie dla każdego kraju, a zwłaszcza dla Polski, gdzie w naszym miksie energetycznym obecnie wiodącą rolę pełni węgiel.

- Nasz miks energetyczny wygląda tak, jak wygląda, i to tempo zmian musi być dostosowane do zastanych warunków - mówi Alicja Chilińska-Zawadzka.