W energetyce nie ma dziś większego wyzwania niż sieci

Prezes PSE podkreśla, że integracja energetyczna Polski północnej z południową ma kardynalne znaczenie i wyjaśnia znaczenie planowanej budowy linii HVDC mającej właśnie połączyć północną i południową Polskę, gdzie obecnie jest większość przemysłu i duże aglomeracje, a więc liczni konsumenci energii.

Problemem są relacje z firmami budowlanymi. - Rozmowy w sprawie waloryzacji starych kontraktów trwają. Dążymy do porozumienia z wykonawcami. Jesteśmy świadomi tego, że wykonawcy w geście protestu mogą schodzić z budów, jak i tego, że mogą i zbankrutować i wtedy siła rzeczy też zejść z budów - mówi Eryk Kłossowski.

PSE już antycypują projekt budowy pierwszej państwowej elektrowni jądrowej Polsce w inwestycjach, czy odpowiednie prace mające na celu przyłączenie elektrowni jądrowej do KSE i wyprowadzenie z niej mocy zaczną się po wyborze wykonawcy, czy po starcie inwestycji?

Antycypujemy powstanie elektrowni jądrowej na Pomorzu i już prowadzimy wiele projektów inwestycyjnych przygotowujących do przyłączenia bloków jądrowych na Pomorzu do KSE. Nie są to jeszcze inwestycje per se przyłączeniowe, a inwestycje, które pozwolą na przyłączenie bloków jądrowych do sieci przesyłowej.

Wszystko jest tu pod kontrolą. Uważamy, że przyłączenie do KSE pierwszego bloku jądrowego będzie możliwe około 2031 roku, a najpóźniej w 2032 roku. W każdym razie chcemy być wtedy gotowi do przyłączenia do KSE pierwszego bloku jądrowego.

Prowadzone obecnie inwestycje sieciowe w północnej Polsce współgrają nie tylko z planami budowy elektrowni jądrowej, ale także z planami przyłączenia do KSE morskich farm wiatrowych. Inwestycje realizowane przez nas obecnie w rejonie Pomorza Gdańskiego są potrzebne nie tylko dla wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej.

"Ustawa o morskich farmach wiatrowych zobowiązuje nas do priorytetowego traktowania morskich farm wiatrowych"

Na wyprowadzanie jakiej mocy z bloków jądrowych się przygotowujecie?

To ma być proces stopniowy, zaczynający się od wyprowadzenia mocy 1100 MW w roku startu elektrowni jądrowej. Natomiast gdyby zapadła decyzja, że na Pomorzu mają najpierw powstać trzy bloki jądrowe, a później niedaleko od nich na przykład kolejne trzy też klasy 1100 MW, to także będziemy na to przygotowani.

Czy zostały już wydane Polskim Elektrowniom Jądrowym przez PSE warunki przyłączenia elektrowni jądrowej na Pomorzu?

Jeszcze nie, ale oczywiście w którymś momencie będzie musiało dojść do wydania warunków przyłączenia elektrowni jądrowej i podpisania umowy przyłączeniowej. Tak jak powiedziałem, nie prowadzimy jeszcze inwestycji per se przyłączeniowych bloków jądrowych, a inwestycje, które pozwolą na przyłączenie bloków jądrowych do sieci przesyłowej.

Czy prawdą jest, że odmowy przyłączania OZE na północ od Warszawy związane są z rezerwowaniem pojemności sieci pod potrzeby morskich elektrowni wiatrowych?

Tak, ale to nie dotyczy tylko północnego pasa Polski. Kiedy wykonujemy ekspertyzy wpływu na pracę sieci nowych OZE, innych niż morskie farmy wiatrowe, a przy zakładanej mocy morskich farm wiatrowych na poziomie 6 GW to ich wyniki praktycznie w całej Polsce pokazują przeciążenia sieci.

Musimy to uwzględniać. Ustawa o morskich farmach wiatrowych zobowiązuje nas do priorytetowego traktowania morskich farm wiatrowych i obecnie nie jesteśmy w stanie przyłączać OZE, które powodowałyby konieczność ograniczenia morskich farm wiatrowych po ich uruchomieniu.

Kiedy poprawa możliwości przyłączania OZE do sieci przesyłowej?

Jakich sieci dotyczą ograniczenia przyłączania OZE z powodu priorytetowego traktowania morskich farmach wiatrowych?

Głównie chodzi o przyłączenia do sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV, ale nie tylko.

Kiedy nastąpi zwiększenie możliwości przyłączania OZE do sieci przesyłowej i sieci 110 kV?

To nastąpi w miarę realizacji naszego planu rozwoju sieci przesyłowej na lata 2023-2032. Czekamy na jego zatwierdzenie przez Prezesa URE. Kiedy plan zostanie zatwierdzony, rozpoczniemy nowe projekty inwestycyjne przewidziane w tym planie. Sytuacja zacznie się poprawiać i będziemy mogli znacznie zmniejszyć liczbę odmów przyłączeń do sieci nowych jednostek OZE.

Kiedy spodziewacie się zatwierdzenia przez regulatora planu rozwoju sieci przesyłowej na lata 2023-2032?

Dążymy do tego, żeby ten plan został zatwierdzony przed końcem bieżącego roku.

"Linia HVDC ma pozwolić na optymalne „przeniesienie” nadwyżki mocy z północy kraju na południe"

Czy ujęty w projekcie planu rozwoju sieci przesyłowej na lata 2023 -2032 pomysł budowy linii wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC - high voltage direct current) mającej połączyć północną i południową Polskę jest aktualny?

Jest aktualny. Integracja energetyczna Polski północnej z południową ma kardynalne znaczenie. Linia HVDC ma pozwolić na optymalne „przeniesienie” nadwyżki mocy z północy kraju na południe z pominięciem sieci prądu przemiennego. Te nadwyżki powstaną po zbudowaniu morskich farm wiatrowych.

Linia HVDC zastąpi szereg innych inwestycji, które musielibyśmy zrealizować w technologii „klasycznej”, czyli linii prądu przemiennego 400 kV. Aby sprostać transportowi energii z północy na południe Polski bez linii HVDC, musielibyśmy zbudować wiele ciągów linii, co wiązałoby się z kosztami zarówno w sensie ekonomicznym, jak i społecznym czy środowiskowym. Dzięki projektowi HVDC ograniczamy się do pojedynczej linii i uzyskujemy dodatkową korzyść, a mianowicie ograniczenie strat przesyłowych.

Poza tym budowa jednej linii HVDC jest naszym zdaniem bardziej akceptowalna społecznie niż budowa kilkunastu nowych linii napowietrznych wysokiego napięcia.

Budowa linii HVDC jest tańsza niż budowa linii prądu przemiennego zamiast których ma powstać?

Nie musi być tańsza. Koszty mogą być porównywalne.

Kiedy wg założeń ma zostać uruchomiona linia HVDC?

Zakładamy, że powstanie do 2032 roku i pozwoli na optymalną integrację z KSE morskich farm wiatrowych, a także już istniejących i przyszłych lądowych farm wiatrowych, które mogą powstać w północnej Polsce. Jest to rejon o dobrej wietrzności i dużym potencjale rozwoju energetyki wiatrowej i dążymy do tego, żeby ten potencjał można było wykorzystać bez ograniczeń.

Czy projekt rozwoju sieci przesyłowej na lata 2023-2032 m.in. ze względu na inflację nie stracił już aktualności pod względem finansowym?

Jest bardzo możliwe, że realizacja planu rozwoju sieci przesyłowej do 2032 roku będzie kosztowała więcej niż przewidywaliśmy tworząc projekt tego planu.

Waloryzacja kontraktów na budowę sieci to "ekstremalnie trudny temat"

Jak ważną sprawą jest waloryzacja kontraktów na budowę sieci już zawartych przez PSE?

To ekstremalnie trudny temat, ekstremalnie wrażliwy. Oczywiście rozumiem sytuację wykonawców, w jakiej się znaleźli wskutek wzrostu kosztów materiałów czy finansowania, ale znalezienie właściwego, sprawiedliwego klucza waloryzacji kontraktów jest bardzo trudne.

Jedna sprawa to dopuszczalność waloryzacji kontraktów, bo mogą się pojawić głosy, że przez brak zastrzeżenia waloryzacji w pierwotnych kontraktach część wykonawców nie złożyła ofert i waloryzacja w tym momencie to zakłócanie konkurencji.

Ale tego nie obawiam się aż tak bardzo jak właśnie dyskusji na temat właściwego klucza waloryzacji. Wykluczamy zwaloryzowanie starych kontraktów w całości, bo to by oznaczało waloryzację kwot wypłaconych czasami już przed laty, gdy nikomu się nie śniło o inflacji na poziomie, z którą mamy teraz do czynienia.

Nie obawiacie się schodzenia wykonawców z waszych budów?

Rozmowy w sprawie waloryzacji starych kontraktów trwają. Dążymy do porozumienia z wykonawcami. Jesteśmy świadomi tego, że wykonawcy w geście protestu mogą schodzić z budów, jak i tego, że mogą i zbankrutować i wtedy siła rzeczy też zejść z budów. W nowych kontraktach klauzule waloryzacyjne już są stosowane.

Skoro o inwestycjach mowa to odbudowa połączenia elektroenergetycznego z Ukrainą, linii Rzeszów-Chmielnicka Elektrownia Jądrowa, postępuje?

Realizujemy ten projekt. Na początku grudnia powinniśmy zakończyć przebudowę rozdzielni w stacji Rzeszów z 750 KV na 400 KV i tym samym być gotowi do uruchomienia tej linii. Natomiast trudno mi powiedzieć jak Ukraińcy sobie poradzą ze swoimi pracami, ale nawet gdybym wiedział, to nie chciałbym o tym mówić. Przywrócenie do pracy linii Rzeszów-Chmielnicka Elektrownia Jądrowa to bardzo wrażliwa sprawa.

W jaki sposób miałby się odbywać handel prądem na Rzeszów-Chmielnicka Elektrownia Jądrowa?

Zakładamy, że odbywałyby się skoordynowane, czyli rozpisywane w imieniu PSE i Ukrenergo, aukcje na wykorzystanie mocy przesyłowej linii, ale to pieśń przyszłości. Najpierw trzeba zrealizować niezbędne inwestycje, żeby uruchomić linię, a po stronie ukraińskiej, z oczywistych powodów, to obecnie jest problematyczne.