W energetyce wrze. "Posłowie zgładzili rynek. Zostanie kilka firm"

Sejm (posłowie PiS wspólnie z opozycją) przegłosował projekt ustawy o zamrożeniu cen energii. - Jeśli te przepisy się nie zmienią, to rynek energii w Polsce zniknie, zostanie ograniczony do 5-6 największych graczy - ocenia Artur Dembny, ekspert rynku energii.

Sejm uchwalił w czwartek ustawę wprowadzającą maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i firm.

Zgodnie z nowymi przepisami dla gospodarstw ta cena wyniesie 693 zł za MWh, a dla samorządów i sektora MŚP - 785 zł za MWh.

Jak ocenia Artur Dembny za nowe regulacje zapłacą spółki obrotu energią. Większość z nich zbankrutuje, zostanie tylko 5-6 firm związanych z dużymi grupami kapitałowymi.

- Sejm RP przegłosował projekt ustawy o mrożeniu cen energii w zaproponowanym kształcie. Ustawy bardzo potrzebnej dla polskiej gospodarki, bo bez tej spóźnionej interwencji na pewno zapadłaby się ona w ciągu kilku miesięcy, a inflacja w roku następnym byłaby trzycyfrowa. Nikt nie przeczy potrzebie istnienia tego aktu prawnego - napisał w mediach społecznościowych Artur Dembny, ekspert rynku energii.

Jak dodaje, z ustawą jest jednak jeden problem.

Spółki obrotu energią sponsorem ustawy o zamrożeniu cen

- Sponsorem ustawy uczyniono spółki obrotu - sprzedawców energii, ostatni element w łańcuchu dostaw energii, który co do zasady nie ma związku ze spowodowaniem wzrostu cen na rynku hurtowym w ostatnich miesiącach - ocenia Artur Dembny.

- Sprzedawcy energii w ostatnich miesiącach zawierali kontrakty z klientami, zabezpieczali je zakupem na giełdzie po ówczesnych (chorych, żeby było jasne) cenach, a teraz będą musieli obniżyć cenę w kontraktach do 785 zł. Wszystko byłoby ok, gdyby cała różnica cen była im zwracana jako rekompensata, ale tak nie będzie. I nie wszystkie kontrakty będą rekompensatą objęte - zwraca uwagę Artur Dembny.

Jak ocenia, sprzedawcy energii byli w ostatnich miesiącach dla klientów czymś w rodzaju posłańca złych wieści, ale może trzeba było się trzymać tego, co powiedział Nicholas Sparks: Nie zabija się posłańca złych wieści.

Artur Dembny zwraca uwagę, że system rekompensat nie jest - jak to powiedziała w trakcie debaty jedna z posłanek - samobilansujący się. System w zasadzie polega na tym, że sprzedawcy te niepełne rekompensaty częściowo sami muszą sobie sfinansować nowym haraczem z operacji na rynku hurtowym.

Rynek energii może zniknąć. Zostanie tylko kilka firm

- Pamiętacie Państwo ten dowcip z okresu PRL o stosunkach gospodarczych Polski z ZSRR? "Wy nam sprzedacie tanio cukier, a my od was weźmiemy węgiel". W tej ustawie mamy coś podobnego - ocenia Artur Dembny.

W jego ocenie, jeśli nic już się z tym aktem prawnym nie zmieni, to w ciągu kilku miesięcy rynek energii w Polsce zniknie, zostanie ograniczony do kilku, 5-6 największych graczy, którzy dzięki zapleczu grup kapitałowych ten trudny czas jako przetrzymają.

Reszta sprzedawców i spółek zajmujących się tylko hurtem po prostu upadnie.

Tego samego zdania jest Sebastian Jabłoński z Respect Energy.

- Proponowane zmiany dotyczące zamrożenia cen energii doprowadzą do bankructwa wielu firm z sektora energetycznego, zarówno spółek obrotu, jak i dużej części wytwórców - powiedział Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy podczas PRECOP 27 w Katowicach.

- Ustawa zgładzi wiele aspektów rynku, nie tylko spółki obrotu, nie tylko umowy PPA, ale także cały sektor doradców i outsourcingu, który przez ostatnią dekadę podpowiadał klientom, jak organizować zakupy energii. Teraz i oni będą niepotrzebni - wskazuje Artur Dembny.

- Trzeba też uczciwie powiedzieć, że odcięcie od obniżonej ceny dużych przedsiębiorstw (niestety nie pozwala na to rozporządzenie UE) nie jest do końca sprawiedliwe. A najśmieszniejsze będzie za chwilę to, że sam fakt wejścia w życie ustawy nie spowoduje, iż w przetargach, czy zapytaniach ofertowych zaczną pojawiać się oferty, jakiekolwiek - dodaje Artur Dembny.

I pyta: skoro nie będzie można odzyskać rekompensaty w pełnej wartości, no to po c zawierać nowe kontrakty i z automatu powiększać stratę? Nikt myślący racjonalnie tak nie zrobi.

- I to w sumie też będzie takie PRL-owskie. Niby cena jest niska i urzędowa, tylko towaru do sklepu nie dowieźli. Kto wie, może powstaną listy społeczne i komitety kolejkowe na oferty energii elektrycznej - podsumowuje Artur Dembny.