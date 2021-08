W etapie składania ofert na CSIRE pięciu wykonawców, ale jest odwołanie

PSE do etapu składania ofert w postępowaniu na „Opracowanie, implementację i wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) wraz z usługami wspierającymi” zakwalifikowały pięciu wykonawców. Jednak jeden z podmiotów złożył odwołanie od oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zaproszenie do składania ofert wstępnych zostanie wysłane do potencjalnych wykonawców po zakończeniu postępowania odwoławczego - wynika z informacji uzyskanych przez WNP.PL od PSE.

Tzw. ustawa licznikowa przewiduje utworzenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

PSE pod koniec 2020 roku ogłosiły przetarg w trybie negocjacji na opracowanie, implementację i wdrożenie CSIRE wraz z usługami wspierającymi. Według obecnego harmonogramu zakończenie przetargu na wybór wykonawcy jest planowane w II połowie 2022 r.

Po wdrożeniu CSIRE wszelkie rozliczenia za energię elektryczną mają być prowadzone wyłącznie na podstawie danych z tego systemu, z wyjątkiem sytuacji, w których w przypadku awarii nie byłoby możliwe dokonywanie rozliczeń z jego pomocą.

CSIRE ostatecznie w 2024 roku

Rozstrzygnięcie planowane w II połowie 2022 roku