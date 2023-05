W Gdańsku zbudowano największą fabrykę magazynów energii w Europie

Northvolt zakończył budowę największej w Europie fabryki magazynów energii. Trwa instalacja maszyn i rekrutacja. Rozruch jeszcze w 2023 roku.

W nowej fabryce Northvolta będą produkowane stacjonarne i mobilne magazyny energii oraz systemy bateryjne dla przemysłu i branży budowlanej.

W trakcie 18 miesięcy wybudowano m.in. halę produkcyjną, budynek biurowy, dwa magazyny wysokiego składowania, infrastrukturę techniczną.

Firma, która działa w Gdańsku od 2018 roku, planuje również przeprowadzkę do nowego obiektu maszyn produkcyjnych oraz swoich zespołów z dwóch wynajmowanych lokalizacji.

Northvolt to europejski dostawca ogniw i systemów bateryjnych wytwarzanych w sposób zrównoważony dla środowiska. W zakładzie produkcyjnym w Gdańsku, który powstał w okolicy Portu Gdańsk i terminala głębokowodnego Baltic Hub, będą produkowane stacjonarne i mobilne magazyny energii oraz systemy bateryjne dla przemysłu i branży budowlanej.

Budowa zakładu produkcyjnego rozpoczęła się pod koniec 2021 roku na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku.

- W trakcie 18 miesięcy wykonaliśmy wymagające prace ziemne, halę produkcyjną, budynek biurowy, dwa magazyny wysokiego składowania, infrastrukturę techniczną, portiernię, parking i drogi wewnętrzne - wylicza Bartłomiej Bil, kierownik odpowiedzialny za budowę fabryki.

Łączna powierzchnia wybudowanych obiektów wynosi 25 tysięcy m². Na terenie działki inwestycyjnej powstały również dwa zbiorniki retencyjne oraz kilkanaście ogrodów deszczowych.

Trudne prace w terenie wymagały palowania gruntu i usuwania niewypałów

Prace były tym trudniejsze, że na terenie przeznaczonym pod budowę fabryki część powierzchni zajmowały torfy i muły. W celu wzmocnienia gruntu trzeba było wbić w ziemię 7000 dziesięciometrowych pali. Dotyczyło to zwłaszcza terenu pod magazyny wysokiego składowania, które są bardziej narażone na odkształcenia gruntu.

Podczas prac ziemnych znaleziono jeszcze w gruncie około 70 niewypałów, głównie pocisków artyleryjskich. Prace ziemne były głównym powodem opóźnienia, jakie Northvolt „złapał” podczas budowy.

To w podwójny sposób uderzyło w koszty budowy – po pierwsze ze względu na same koszty dodatkowych prac i czasu pracy ekip, po drugie ze względu na skok cen, jaki się w tym czasie dokonał na rynku.

- Zaczęliśmy pracę w październiku z 2021 roku i byliśmy już wtedy na bardzo wysokim miejscu krzywej wzrostu cen materiałów budowlanych. Borykaliśmy się rzeczywiście z wyzwaniami budżetowymi i wciąż się borykamy, ale jak na razie udało nam się utrzymać w budżecie - mówił Robert Chryc-Gawrychowski, prezes oddziału Northvolt w Polsce, oprowadzając jesienią 2022 roku dziennikarzy po placu budowy nowej fabryki.

Koniec budowy to jednocześnie początek prac związanych z montażem linii produkcyjnych

Zakończenie budowy to ważny krok milowy w rozwoju firmy Northvolt w Polsce. Nie jest to natomiast koniec prac, które teraz będą polegały na instalacji linii produkcyjnych oraz montażu wyposażenia laboratoriów, biur i pomieszczeń socjalnych.

Budynki produkcyjny oraz biurowy mają wysokość 9,5 m. Po obu stronach tych obiektów wznoszą się wysokie na 30 metrów, automatyczne i bezobsługowe magazyny. Będą one obsługiwane przez samojezdne wózki widłowe, które po otrzymaniu od maszyn produkcyjnych komunikatu o braku komponentów samodzielnie pobiorą je z półek magazynowych.

Firma, która działa w Gdańsku od 2018 roku, planuje również przeprowadzkę do nowego zakładu maszyn produkcyjnych oraz swoich zespołów z dwóch wynajmowanych lokalizacji.

Kolejny etap to budowa łańcuchów dostaw i poszukiwanie lokalnych dostawców

Northvolt nie chce jeszcze określać terminu rozpoczęcia produkcji w nowym zakładzie. Nie wszystkie elementy linii produkcyjnych dotarły już na miejsce. Problemy, jakie przemysł ma w ostatnich miesiącach z pozyskaniem półprzewodników, wpływają także na terminy realizacji i dostaw zamówionych elementów systemu produkcyjnego wielu budowanych lub modernizowanych zakładów, także fabryki Northvolt. Na razie więc podjęto decyzję o planowaniu oficjalnego otwarcia fabryki na listopad, grudzień tego roku. Firma liczy, że produkcję uda się uruchomić w tym czasie lub nieco wcześniej.

- Magazyny energii będą zawierały w sobie cały układ zabezpieczeń sterowania chłodzenia. Oczywiście nie będziemy mieli swoich własnych linii produkcji elektroniki. Korzystamy ze współpracy z wyspecjalizowanymi partnerami. Wszystkie elementy - czy to elektronika, czy to elementy mechaniczne, obudowy plastikowe, metalowe czy aluminiowe, wszystkie wiązki kablowe - będą trafiały tutaj do nas od wyspecjalizowanych dostawców. Budujemy ten łańcuch dostaw lokalnie. Staramy się, żeby większość naszych dostawców była w Polsce - mówi Robert Chryc-Gawrychowski.

Produkcja wspiera, ale i wykorzystuje transformację energetyczną

Zakład produkcyjny Northvolt zasilany jest energią elektryczną pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł.

- Wpisuje się to w model działalności naszej firmy, który zakłada wykorzystywanie jedynie zielonej energii we wszystkich fabrykach zlokalizowanych w Polsce, Szwecji i Niemczech oraz stosowanie surowców pochodzących z recyklingu - tłumaczy Robert Chryc-Gawrychowski.

W 2030 roku materiały z recyklingu mają stanowić połowę surowców wykorzystywanych do produkcji.

Magazyny energii są istotnym elementem transformacji energetycznej, polegającej na zwiększaniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na rzecz odchodzenia od spalania paliw kopalnych. Kluczowymi klientami oddziału Northvolt w Polsce są m.in. Fluence (spółka należąca do Siemens), producent maszyn górniczych Epiroc czy producent sprzętu budowlanego Pon Equipment.

Trwa rekrutacja pracowników do nowej fabryki magazynów energii

Northvolt już w 2022 roku rozpoczął rekrutację do nowego zakładu i dziś zatrudnia około 330 pracowników. Docelowo w fabryce pracować będzie 500 osób, tak więc firma nadal intensywnie poszukuje m.in. operatorów produkcji, magazynierów, inżynierów, techników automatyki, utrzymania ruchu, inspektorów jakości, specjalistów ds. zakupów, księgowości czy BHP.

Northvolt to działający od 2016 roku europejski dostawca wysokiej jakości ogniw i systemów bateryjnych, wytwarzanych w sposób zrównoważony dla środowiska. Zatrudnia ponad 4500 pracowników 110 różnych narodowości. Do tej pory firma pozyskała kontrakty o wartości ponad 55 miliardów dolarów od takich kluczowych klientów, jak m.in. BMW, Fluence, Scania, Volkswagen, Volvo Cars i Polestar.