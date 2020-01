W Gorzowie Wielkopolskim coraz więcej budynków podłączanych do miejskiej sieci ciepłowniczej

Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp. przyłączyła w 2019 r. do miejskiej sieci ciepłowniczej 13 nowych obiektów o łącznym zapotrzebowaniu 3,7 MWt. Jednocześnie prowadzi od wielu lat program likwidacji term gazowych – poinformowała Agnieszka Dietrich z Biura Prasowego PGE Energia Ciepła.

W 2020 roku w mieście zlikwidowano około 2 tys. term i zastąpiono je ciepłą wodą z systemu ciepłowniczego o łącznej mocy 1,3 MWt.

W 2019 r. w Gorzowie do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono osiem nowopowstałych budynków o łącznym zapotrzebowaniu 1,84 MWt.

Natomiast zarządcy pięciu budynków z rynku wtórnego zmienili sposób ogrzewania na ciepło sieciowe o mocy 0,56 MWt.

- Wzrasta świadomość mieszkańców Gorzowa, którzy coraz częściej przyłączają swoje budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Każde takie przyłączenie nowego odbiorcy do systemu to działanie w kierunku poprawy jakości powietrza, którym oddychamy - powiedział dyr. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Mirosław Rawa.



Dodał, że spalanie paliw niskiej jakości, w tym odpadów, w starych przydomowych kotłowniach jest przyczyną rakotwórczych emisji.



- W trosce o zdrowie nasze i naszych najbliższych warto je zlikwidować i przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej - zaznaczył Rawa.



W 2019 r. w Gorzowie do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono osiem nowopowstałych budynków o łącznym zapotrzebowaniu 1,84 MWt. Natomiast zarządcy pięciu budynków z rynku wtórnego zmienili sposób ogrzewania na ciepło sieciowe o mocy 0,56 MWt. W 42 obiektach rozszerzono dostawy o ciepłą wodę użytkową.





Jak wskazano w komunikacie, nowe przyłącza są możliwe dzięki inwestycjom prowadzonym przez gorzowską elektrociepłownię, która wraz z samorządem Gorzowa i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska.



W ramach programowi likwidacji niskiej emisji zlikwidowano 3 000 pieców i przyłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej 240 budynków wielorodzinnych, położonych w centrum Gorzowa. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych prowadzona jest także modernizacja sieci ciepłowniczej; w zeszłym roku wymieniono 3 km tejże sieci.



- Stale się rozwijamy prowadząc proekologiczne inwestycje oparte na najnowocześniejszych technologiach. Dbamy przy tym o komfort życia mieszkańców, chronimy środowisko oraz poprawiamy jakość powietrza. Jeśli ktoś chce się przyłączyć do naszej sieci, to wystarczy się z nami skontaktować i umówić na spotkanie. Jesteśmy otwarci na współpracę - dodał Mirosław Rawa.





PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie jest największym w tym mieście producentem ciepła i energii elektrycznej i jednocześnie właścicielem scentralizowanego systemu ciepłowniczego. Zapewnia ponad 60 proc. potrzeb grzewczych mieszkańców miasta.