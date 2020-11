W grudniu druga w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną

Prezes URE ogłosił aukcję dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji (Combined Heat and Power- CHP) o mocy od 1 do 50 MW. Aukcja CHP odbędzie się między 10 a 14 grudnia. Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną wynosi 14,3 TWh, a jej wartość to blisko 2,8 mld zł.