W hotelach będzie drożej

Podwyżki cen energii elektrycznej sprawiają, że właściciele dużych hoteli są pod coraz większą presją. Z jednej strony rachunek z zakładu energetycznego, ale drugi to faktury od podwykonawców. W ubiegłym roku, co przyznają przedstawiciele branży, udało się uniknąć przerzucenia tych kosztów na gości hotelowych. W tym roku może się to już nie udać.

Wizerunek branży to jedno, ale nie da się dłużej finansować podwyżek z własnej kasy. Będzie drożej.

Hotele nie rzuciły się na środki z rządowego Funduszu rekompensat

OZE? Tak, ale nie od razu.

