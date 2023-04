W Japonii może powstać fabryka perowskitów z polską technologią

Saule, spółka zależna polskiej firmy Saule Technologies, zawarła wstępną umowę w sprawie budowy w Japonii fabryki perowskitów, czyli giętkich ogniw fotowoltaicznych. Fabryka ma być oparta na technologii Saule.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Perowskity to giętkie i lekkie ogniwa fotowoltaiczne, pozwalające generować energię zarówno ze słońca, jak i ze sztucznego światła.

Japońska spółka H.I.S. ma zapłacić Saule 15 proc. zysków ze sprzedaży perowskitowych paneli fotowoltaicznych wyprodukowanych i sprzedanych przez H.I.S.

Firma H.I.S. i jej właściciel Hideo Sawada zainwestowali w Saule Technologies blisko 8 lat temu. Obecnie japońska spółka posiada 16,68 proc. akcji Saule Technologies.

Zarząd Saule Technologies poinformował, że 17 kwietnia 2023 r. jego spółka zależna Saule SA podpisała porozumienie Term Sheet o rozpoczęciu współpracy w zakresie przyszłej budowy, wdrożenia i działania fabryki produkującej perowskitowe panele fotowoltaiczne.

Umowa została zawarta ze spółką H.I.S. z siedzibą w Japonii, która jest jednym z akcjonariuszy Saule Technologies.

Powstanie fabryka w Japonii za 20-30 milionów euro

Strony ustaliły, że Saule dostarczy pełną specyfikację techniczną linii produkcyjnej oraz udzieli wyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na posiadane prawa własności intelektualnej, niezbędnej do zbudowania zakładu produkcji perowskitowych paneli fotowoltaicznych w Japonii.

Strony ustaliły, że w zamian H.I.S. zapłaci Saule 15 proc. zysków ze sprzedaży perowskitowych paneli fotowoltaicznych wyprodukowanych i sprzedanych przez H.I.S.

Zdecydowano również, że produkowane panele będą opatrzone markami obydwu stron. Koszty projektu, zgodnie z jego budżetem, zostaną poniesione przez H.I.S. Strony wstępnie szacują, że budżet projektu wyniesie 20-30 mln euro.

Ustalono także, że term sheet obowiązuje od daty zawarcia porozumienia, aż do czasu podpisania docelowej umowy o współpracy lub jego rozwiązania za porozumieniem stron.

Term sheet to zbiór ustaleń między inwestorem a start-upem, czyli porozumienie w sprawie warunków umowy inwestycyjnej. Określa podstawowe cele i charakter współpracy. To dokument, który jest wstępem do podpisania właściwej umowy i jest ważny w dalszych negocjacjach.

Firma H.I.S. i jej właściciel Hideo Sawada zainwestowali w Saule Technologies blisko 8 lat temu. Obecnie japońska spółka jest czwartym co do wielkości akcjonariuszem Saule Technologie, posiadającym 16,68 proc. akcji.

Energia ze słońca i sztucznego światła do powszechnego zastosowania

Technologia perowskitowa wynaleziona przez polską fizyczkę Olgę Malinkiewicz to ogniwa fotowoltaiczne pozwalające generować energię zarówno ze słońca, jak i ze sztucznego światła, dzięki czemu mogą znaleźć zastosowanie od etykiet cenowych, przez fasady budynków, po satelity w przestrzeni kosmicznej.

Spółka tłumaczy, że ze względu na swoje właściwości ogniwa perowskitowe znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie tradycyjne ogniwa krzemowe nie mają szans się sprawdzić, jak np. na dachach budynków o lekkiej konstrukcji, na oknach (ogniwa mogą być częściowo transparentne), na samochodach, żaglach, namiotach, obudowach laptopów czy telefonach. Zasilą drony i urządzenia internetu rzeczy.

Tym rozwiązaniem zainteresował się Columbus Energy, jeden z największych dystrybutorów instalacji fotowoltaicznych w Polsce. W 2020 r. spółka zainwestowała 10 mln euro w rozwój Saule Technologies, stając się największym akcjonariuszem firmy i nabywając prawo pierwszeństwa zakupu produktów opartych na ogniwach perowskitowych. Obecnie Columbus posiada 20,85 proc. akcji Saule Technologies i jest jej największym akcjonariuszem.

Założycielka Saule Technologies Olga Malinkiewicz posiada 17,48 proc. akcji spółki, co daje jej drugie miejsce pod względem wielkości udziałów.

Duże straty finansowe, bo firma wciąż na dorobku

Przypomnijmy, że w maju 2021 r. Saule Technologies we Wrocławiu uruchomiła pierwszą w historii linię produkcyjną drukowanych, ultracienkich i elastycznych ogniw słonecznych na bazie perowskitu.

W 2022 r. Saule Technologies miało przychody w wysokości 1,79 mln zł. Strata grupy sięgnęła 32,2 mln zł. Grupa tłumaczy, że strata jest w znacznym stopniu spowodowana odpisem wartości firmy spółki zależnej Saule SA w wysokości 22,9 mln zł. Jak wytłumaczono, odpis ten ma charakter niegotówkowy i wynika z przyjętego okresu amortyzacji wartości firmy.

Saule Technologies to zespół ponad 70 naukowców, inżynierów i pracowników administracyjnych z ponad 12 krajów.

Siedziba spółki znajduje się w Warszawie, jej akcje notowane są na rynku giełdowym NewConnect.