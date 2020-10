W czwartek w Katowicach rozpoczął pracę zespół ds. czystych technologii węglowych, który m.in. oceni możliwości dalszego korzystania z węgla np. w niskoemisyjnej energetyce, ciepłownictwie czy przemyśle chemicznym. W jego skład weszli eksperci, związkowcy i przedstawicie spółek węglowych.

"Ten zespół ma nam pokazać - w dzisiejszym systemie regulacji i rynku - możliwości wykorzystania technologii opartych na węglu, a jednocześnie zero- albo niskoemisyjnych. One mają już zastosowanie na świecie - pytanie, na ile mogą mieć również zastosowanie w Polsce, jeśli chodzi o warunki ekonomiczne, geologiczne i technologiczne" - mówił przed posiedzeniem zespołu wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

"Zespół ma rekomendować rozwiązania technologiczne, które docelowo powinny się znaleźć w Polityce Energetycznej Polski. Myślę, że naukowcy i fachowcy przekonają stronę rządową, żeby znalazły się tam zapisy mówiące o technologiach IGCC, o uruchomieniu CCS, o tym, że opłaca się produkować tzw. błękitne paliwo. Sporo tu jest do zrobienia - jeżeli przynajmniej 50 proc. z tego się uda, to myślę, że i energetyka i górnictwo będą z tego zadowolone" - skomentował szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Powołanie zespołu jest następstwem porozumienia dotyczącego zasad i tempa transformacji górnictwa, podpisanego 25 września w Katowicach przez przedstawicieli działających na Śląsku związków i delegację rządową. W dokumencie uzgodniono m.in. horyzont działania kopalń do 2049 r. Jednocześnie strona rządowa zobowiązała się do przeprowadzenia analiz związanych z nowoczesnymi technologiami węglowymi.

W czwartek zespół, który ma zakończyć prace do końca listopada, po raz pierwszy spotkał się w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach. Dyrektor Instytutu prof. Stanisław Prusek ocenił, że z pewnością należy poważnie rozważyć możliwość zaimplementowania stosowanych już za granicą technologii, np. tych wykorzystujących zgazowanie węgla - zarówno na potrzeby energetyki, jak i chemii.

"To na pewno stanowi pewnego rodzaju drogę i możliwość stosowania węgla. Potwierdzeniem tego są chociażby takie kraje jak Japonia, która bardzo mocno inwestuje w nowoczesne, czyste technologie węglowe, rozwijając zintegrowane instalacje gazowo-parowe, tzw. IGCC" - powiedział prof. Prusek, zapowiadając, że również takie technologie będą przedmiotem prac zespołu.

"Będziemy szczegółowo analizować możliwość zastosowania tych technologii, by określić ich efektywność w kontekście wykorzystania węgla w przyszłości" - dodał dyrektor GIG, podkreślając, że sprawa wymaga oceny zarówno pod kątem kosztów długofalowych inwestycji w tym zakresie, jak i ich uzasadnienia ekonomicznego oraz emisyjności.

Według wiceministra Sobonia, zespół ma wyznaczyć kierunki działania w zakresie czystych technologii węglowych, zaś potencjalne konkretne projekty - poparte analizami i biznesplanami - będą domeną inwestorów. "Chcemy wskazać potencjalne możliwe kierunki wykorzystania potencjału tego paliwa (węgla - PAP) w uzgodnionym horyzoncie czasowym" - wyjaśnił.

We wrześniowym porozumieniu strony społecznej i rządowej zapisano, że do połowy grudnia powinna zostać przygotowana Umowa społeczna, zawierająca mechanizm finansowania spółek sektora górniczego oraz inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania energii realizowane z węgla kamiennego - m.in. poprzez inwestycje w Elektrowni Łaziska, z wykorzystaniem technologii CCU (z wychwytywaniem CO2 - PAP) oraz instalacji do produkcji wodoru z gazu koksowniczego.

Porozumienie przewiduje również utworzenie spółki specjalnego przeznaczenia, której celem będzie realizacja projektów z obszaru czystych technologii węglowych, m.in. tzw. paliwa bezdymnego. Spółka ta zweryfikuje projekty z obszaru technologii IGCC zgazowania węgla), CCS, CCU (wychwytywanie CO2) oraz wykorzystania węgla do produkcji metanolu i wodoru. Przewidywane jest także dopuszczenie wykorzystania tzw. paliwa bezdymnego (węglowego - tzw. błękitnego węgla) w gospodarstwach domowych do 2040 r.

W załączniku do porozumienia, gdzie znalazły się daty wygaszania poszczególnych kopalń, zapisano natomiast, że "do 2023 r. zostanie dokonana analiza kopalni Piast-Ziemowit co do jej dalszego funkcjonowania w zakresie ewentualnego wykorzystania węgla w instalacjach do zgazowania pod kątem produkcji metanolu". Zgodnie z załącznikiem, kopalnia Piast w Bieruniu miałaby zakończyć działalność w 2035 roku, a kopalnia Ziemowit w Lędzinach - dwa lata później.

Przed tygodniem zainaugurowano już pracę zespołów roboczych w spółkach węglowych - do końca listopada mają one uszczegółowić ustalenia wrześniowego porozumienia ws. transformacji górnictwa. W każdej ze spółek pracują po trzy zespoły: społeczny, likwidacyjny oraz ds. geologiczno-rynkowych. Pierwszy ma przede wszystkim ustalić zasady zagospodarowania pracowników poszczególnych spółek, drugi - uzgodniony we wrześniowym porozumieniu model likwidacji zakładów, trzeci zajmie się złożami węgla, możliwościami ich eksploatacji oraz lokowania węgla na rynku.

W ciągu kilku tygodni ma także powstać zespół mający wypracować mechanizm finansowania górnictwa oraz udzielania sektorowi pomocy publicznej w zgodzie z regułami Komisji Europejskiej.

25 września powołany przez działające na Śląsku związki zawodowe Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa podpisały porozumienie ws. zasad i tempa transformacji górnictwa. Uzgodniono, że ostatnia kopalnia węgla kamiennego na Śląsku ma zakończyć działalność w 2049 r. Zgodnie z ustaleniami, obecnie pracujący górnicy mają mieć zagwarantowaną pracę do emerytury, a jeśli nie będzie to możliwe - zostaną objęci osłonami socjalnymi. Rząd powoła pełnomocnika ds. społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych. Treść porozumienia ma być teraz notyfikowana w Komisji Europejskiej.