W Krośnie powstanie elektrociepłownia na odpady

W Krośnie powstanie jednostka kogeneracyjna o mocy 10 MWt, która będzie opalana paliwem powstałym z pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych. Koszt inwestycji to ponad 140,5 mln zł brutto. Inwestycja otrzymała 112 mln zł wsparcia z NFOŚiGW.

Dotacja i pożyczka

Szacowana wielkość produkcji ciepła w ramach pracy nowego bloku to 149 191 GJ rocznie, a energii elektrycznej - 10 623 MWh rocznie.Produkowana energia cieplna pokryje w sezonie letnim nawet 100 proc., a w całorocznym rozrachunku do 60 proc. zapotrzebowania. Praca nowych urządzeń ma nie być uciążliwa dla ludzi i środowiska naturalnego.Środki wspierające realizację projektu zostały przekazane przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami, Cz. 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów. Przedsięwzięcie uzyskało z NFOŚiGW 50 mln zł dotacji oraz 61,7 mln niskooprocentowanej pożyczki.Koszt inwestycji to ponad 140,5 mln zł brutto.Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa spowoduje ograniczenie masy składowanych odpadów o 17,5 tys. ton rocznie, które nastąpi już z końcem 2025 r.