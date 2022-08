W kryzysie Polska tnie eksport prądu. "Zdolności wynoszą zero"

- Polska nadal ma ceny hurtowe prądu mniejsze niż większość naszych sąsiadów. To, że w czerwcu, ale też w lipcu Polska była importerem netto energii elektrycznej na niewielkim poziomie, to efekt decyzji PSE. Ograniczenie możliwości eksportu prądu powoduje, że moce elektrowni w kraju rosną, co ułatwia bilansowanie mocy - mówi Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy.

- Jesteśmy ciągle jednym z najtańszych hurtowych rynków prądu w UE, ale PSE ograniczają eksport w dbałości o bezpieczeństwo energetyczne Polski - komentuje Sebstian Jabłoński, prezes zarządu Respect Energy.

Zainteresowanie energią z OZE rośnie tak szybko, że podaż nie nadąża. Zdaniem Jabłońskiego w Polsce na następne 2-3 lata nie da się da się kupić zielonej energii z istotnym dyskontem wobec giełdowych hurtowych cen energii. Zniesienie wszelkich blokad hamujących rozwój OZE jest koniecznością.

- W Polsce ceny prądu unormują się, kiedy w UE spadną ceny gazu. Staniemy się znowu importerem prądu, co będzie obniżało ceny krajowe - mówi Sebastian Jabłoński. Jego zdaniem nieprędko uda się zapełnić lukę po tanim gazie z Rosji.

Polska po wielu miesiącach zajmowania pozycji eksportera netto energii elektrycznej była w czerwcu 2022 importerem netto energii elektrycznej - na niewielkim poziomie, ale jednak. To kwestia zmiany układu cen?

- Polska nadal ma ceny hurtowe prądu mniejsze niż większość naszych sąsiadów. To, że w czerwcu, ale też w lipcu Polska była importerem netto energii elektrycznej na niewielkim poziomie, to efekt decyzji PSE. Dane publikowane przez TGE pokazują, że PSE od czerwca tylko sporadycznie, w pojedynczych godzinach niektórych dni udostępniają zdolności przesyłowe dla eksportu energii. PSE działa tak, że eksport netto energii elektrycznej z Polski nie jest możliwy.

Zajmujecie się handlem zagranicznym energią elektryczną produkowaną w Polsce i importem energii do Polski?

- Tak.

Były komunikaty PSE, które wyjaśniały działanie operatora?

- Nie było takich komunikatów, ale moim zdaniem nie są potrzebne. Ograniczanie przez PSE możliwości eksportu prądu wynika z tego, że wymagana przez operatora nadwyżka mocy ponad zapotrzebowanie jest za niska, żeby eksportować energię elektryczną. Ograniczenie możliwości eksportu prądu powoduje, że moce elektrowni dostępne w kraju rosną, co ułatwia bilansowanie mocy.

"Jest kryzys energetyczny, więc spokojnie nie jest nigdzie"

Jakie są tego skutki rynkowe?

- Ograniczenie możliwości eksportu prądu powoduje, że elektrownie mniej pracują, a więc zużywają mniej węgla, co zmniejsza ryzyko, że zimą nie wystarczy nam węgla. Jesteśmy ciągle jednym z najtańszych hurtowych rynków prądu w UE, ale PSE ogranicza eksport w dbałości o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Gdyby PSE pozwoliło na eksport prądu, to palilibyśmy 1,5 mln ton węgla więcej miesięcznie, a to jest kontrproduktywne, bo musielibyśmy wtedy zaimportować jeszcze więcej drogiego węgla z zagranicy.

Skoro PSE nie udostępniają możliwości eksportu, to mają powody, które są racjonalne i to jest moim zdaniem działanie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski, bo oznacza zmniejszenie obciążenia produkcją mocy krajowych.

To jest moja opinia, bo PSE nie powiedziały, z jakiego powodu zdolności eksportowe prądu wynoszą zero. Nie znamy oficjalnego powodu zablokowania możliwości eksportu prądu, ale znamy stan faktyczny, a ten jest taki, że nie ma dostępnych zdolności przesyłowych dla eksportu prądu.

Na innych krajowych rynkach energii UE jest spokojnie?

- Jest kryzys energetyczny, więc spokojnie chyba nie jest nigdzie. Norwegowie zapowiedzieli, że ograniczą eksport prądu, zwiększą moce dostępne w kraju, bo nie chcą dopuścić do podwyżki cen na swoim rynku wewnętrznym. Francja z powodu kłopotów z chodzeniem reaktorów, co obniża dostępne moce, importuje rekordowe jak na tę porę roku ilości energii. Gdyby Francja nie mogła importować prądu z Hiszpanii, Belgii i Niemiec to we Francji zgasłoby światło. Sąsiedzi Francji nie zaprzestaną eksportu tak długo jak nie będzie to konieczne dla zachowania ich własnego bezpieczeństwa energetycznego.

Czy w UE hurtowe ceny energii w dostawach na 2023 rok nadal rosną, czy zatrzymały się na jakimś niewątpliwie wysokim poziomie?

Hurtowe ceny prądu w UE nadal są w trendzie wzrostowym, a jako przykład można podać sytuację u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech na początku lipca energia na 2023 rok kosztowała 294 euro/MWh, a teraz 450 euro/MWh i nie jest to najwyższa cena w Europie. Obecnie, czyli na początku drugiej dekady sierpnia 2022, w UE najwyższe ceny energii na 2023 rok są we Francji- ponad 600 euro/MWh.

Polska z ceną 335 euro/MWh jest trzecim najtańszym rynkiem, po Skandynawii z cenami na poziomie 160 euro/MWh i po Półwyspie Iberyjskim z ceną 230 euro/MWh, co jednak wynika z tego, że Hiszpania i Portugalia dostały zgodę KE na ustalenie ceny gazu do produkcji prądu poniżej ceny rynkowej.

"Nie można nie kupić energii, nie ma substytutu dla energii elektrycznej"

Zajmujecie się też sprzedażą energii dla firm, a zatem czy napływają sygnały, że ceny duszą gospodarkę i spada zużycie energii w Polsce?

- W Polsce nie ma jeszcze spadku zużycia energii elektrycznej i myślę, że do końca 2022 roku nie należy oczekiwać spadku zużycia energii elektrycznej, a z kolei trudno spodziewać się , że w 2023 nie dojdzie do spadku zużycia energii elektrycznej. Obecnie sprzedajemy energię po cenach zakontraktowanych w zeszłym roku, a nawet dwa lata temu. Cały czas mamy mamy klientów, którym dostarczamy energię w cenie poniżej 300 zł/MWh.

Te wysokie ceny energii kontraktowane na 2023 rok, kilka razy większe niż kontraktowane na bieżący rok zostaną przeniesione na odbiorców energii z początkiem 2023 roku. Sytuacja naszych klientów radykalnie zmieni się w styczniu 2023, bo 80 proc. naszych umów zaczyna się w styczniu. U nas jest tak, że 96 proc. umów mamy podpisane ze stałą ceną sprzedaży, czyli tylko 4 proc. naszych klientów odczuwa różnicę cen już teraz.

Jak reagują klienci na wzrost cen prądu?

- Podpisują nowe umowy, bo co mają robić? Na tym polega problem, że nie można nie kupić energii, nie ma substytutu dla energii elektrycznej. W przypadku większości małych i średnich firm udział kosztów energii w kosztach ogółem nie jest znaczący i my skupiamy się na tej grupie klientów. W przypadku klientów o dużym zużyciu energii i dużych kosztach energii w kosztach działalności widzimy niemal panikę.

Energochłonne firmy próbują wymyślać, jak nie zapłacić ceny rynkowej. Będzie miał kłopoty ten biznes, który nie będzie w stanie przenieść ceny energii w finalnej cenie produktu i pozostać konkurencyjnym, ale może nie będzie źle. Krajowy producent w porównaniu z krajowymi konkurentami będzie w tej samej sytuacji, a może w lepszej niż jego zagraniczna konkurencja, bo Polska ma energię tańszą niż większość krajów UE.

Sprzedajecie odbiorcom tylko energię z OZE?

- Na rynku detalicznym nie handlujemy inną energią niż z OZE.

Odbiorcy końcowi mogą kupić zieloną energię z istotnym dyskontem wobec cen giełdowych?

- Nie jest to możliwe. Zainteresowanie energią z OZE rośnie tak szybko, że podaż nie nadąża. Efekt jest taki, że moim zdaniem w Polsce na następne 2-3 lata nie da się da się kupić zielonej energii z istotnym dyskontem wobec giełdowych hurtowych cen energii. Zniesienie wszelkich blokad hamujących rozwój OZE jest koniecznością.

Jakie warunki muszą być spełnione, żeby w Polsce ceny prądu zaczęły spadać, a przynajmniej przestały rosnąć?

- W Polsce ceny prądu unormują się, jak w UE spadną ceny gazu, bo w konsekwencji spadną ceny prądu w krajach ościennych, staniemy się znowu importerem prądu, co będzie obniżało ceny krajowe. Aby ten scenariusz się sprawdził, potrzebny jest pokój na Ukrainie i wznowienie importu taniego gazu z Rosji. To jedyny krótkoterminowy scenariusz poprawy sytuacji, ale oczywiście jego realność to inna sprawa.

Wszystkie inne scenariusze stabilizacji lub obniżki cen prądu są trudniejsze i bardziej długotrwałe. Oceniam, że w optymistycznym scenariuszu zastąpienie gazu z Rosji w skali UE będzie możliwe w II półroczu 2024, ale wydaje mi się, że to będzie bardziej prawdopodobnie w 2026 i pod warunkiem, że będzie od kogo kupić ten gaz. Na razie moim zdaniem nie ma takiej podaży, żeby można było w UE zastąpić gaz z Rosji. Apele o redukcję zużycia gazu są zasadne.