W kwietniu Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 za 2,13 mld zł

W kwietniu 2023 r. Polska sprzedała około 5,35 mln uprawnień do emisji CO2 po średniej cenie 88,61 euro. Środki uzyskane ze sprzedaży uprawnień na aukcji wyniosły około 474,21 mln euro, co daje około 2,13 mld zł.

Kwiecień 2023 r. stał pod znakiem dość znaczących spadków cen na rynku uprawnień do emisji. Pod koniec miesiąca za tonę CO2 płacono ok. 83 euro.

Nie można wykluczyć, że uczestnicy rynku już zaczęli uwzględniać w cenach uprawnień spadek emisji w kolejnych latach z uwagi na spodziewane w Unii Europejskiej spowolnienie gospodarcze lub recesję, czy poprawę efektywności energetycznej.

Zmienność cen w kwietniu mierzona stosunkiem zakresu cen do średniej ważonej wyniosła około 13,2 proc. (zakres cen: 11,94 euro).

- Na rynku wtórnym uprawnień do emisji kwiecień rozpoczął się od mocnych wzrostów cen w stosunku do końcówki marca 2023 r. W efekcie, w dniu 11 kwietnia 2023 r., notowania cen uprawnień sięgnęły niespełna 95 euro, czyli aż o 5,5 euro więcej niż w dniu 31 marca 2023 r. „Paliwem do wzrostów” mógł być fakt, że w kwietniu, z uwagi na Wielkanoc, sprzedawanych było o ok. 25 proc. mniej uprawnień w drodze aukcji niż w marcu - podaje Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w raporcie z rynku CO2 za kwiecień 2023 r.

Analiza kształtowania się cen uprawnień EUA na rynku wtórnym w kwietniu

Dodatkowym czynnikiem wspierającym ceny uprawnień mogła być niska płynność w okresie między świątecznym i dobre nastroje na innych rynkach, w szczególności na rynkach akcji na świecie i ropy naftowej. Kiedy po osiągnięciu poziomu ok. 95 euro, wydawało się, że pojawi się szansa na przetestowanie wartości trzycyfrowych, znów powtórzyła się sytuacja z wcześniejszych miesięcy. Podobnie jak w marcu, rynek nie potrafił przełamać bardzo ważnego oporu cenowego wykazując w tym względzie dużą słabość.

- Inwestorzy potraktowali to jako sygnał do wyprzedaży uprawnień, która trwała praktycznie do końca kwietnia. Cenom nie pomagał fakt, że kwiecień to ostatni miesiąc, w którym prowadzący instalacje w EU ETS mogą zakupić uprawnienia, żeby rozliczyć emisje za poprzednik rok. W konsekwencji uaktywnienia się strony podażowej uprawnienia EUA w dniu 20 kwietnia wyceniane były poniżej poziomu 90 euro, a pod koniec kwietnia już po ok. 83 euro, czyli aż o ok. 12 euro mniej niż 2,5 tygodnia wcześniej - wylicza KOBiZE.

Zdaniem Ośrodka na tak znaczące spadki cen mogła wpłynąć sytuacja sektora przemysłu, który być może nie musiał kupować uprawnień na rynku, aby rozliczyć emisje za 2022 r.

Za takim scenariuszem mogą przemawiać dane Komisji Europejskiej opublikowane w ostatnim tygodniu kwietnia. Wynika, z nich że państwa członkowskie wydały już ok. 87 proc. wszystkich bezpłatnych uprawnień na 2023 r. oraz, że wielkość emisji w przemyśle w UE w 2022 r. spadła aż o 5 proc. (w stosunku do 2021 r.) w związku z m.in. kryzysem energetycznym.

- Co więcej inwestorzy mogą już uwzględniać w cenach spadek emisji w 2024 r. Jest to wielce prawdopodobne z uwagi na czekające UE spowolnienie gospodarcze (w skrajnym przypadku recesję) oraz poprawę efektywności energetycznej i coraz większe wykorzystanie źródeł OZE do produkcji energii - ocenia KOBiZE.

Pretekstem do realizacji zysków przez inwestorów mógł być również fakt przyjęcia przez Radę UE w dniu 25 kwietnia 2023 r. kluczowych elementów pakietu Fit for 55 (w tym reformy EU ETS). W ostatnim dniu kwietnia cenom udało się odrobić część strat i zakończyć miesiąc na poziomie ok. 85 euro

Polska sprzedała 5,35 mln uprawnień EUA po średniej cenie 88,61 euro

W kwietniu w ramach rynku pierwotnego, przeprowadzono 16 aukcji uprawnień EUA (wszystkie na platformie aukcyjnej giełdy EEX). Sprzedano łącznie blisko 37,7 mln uprawnień EUA, po średniej ważonej cenie 89,63euro, czyli o 0,72 euro poniżej średniej ceny spot z rynku wtórnego. Współczynnik popytu do podaży uprawnień, tzw. cover ratio na wszystkich aukcjach EUA wyniósł 2,06.

- W kwietniu 2023 r. giełda EEX, w imieniu Polski, przeprowadziła dwie aukcje w ramach systemu EU ETS, na których sprzedano ok. 5,35 mln polskich uprawnień EUA po średniej cenie 88,61 euro - podał KOBiZE.

Środki uzyskane ze sprzedaży uprawnień na aukcji wyniosły ok. 474,21 mln euro - co daje ok. 2,13 mld zł.

Polska aukcja wzbudziła dość duże zainteresowanie kupujących, na co wskazuje ich wysoki udział (średnio 21 podmiotów) oraz wysoki zgłoszony wolumen - średni współczynnik cover ratio wyniósł 1,83.