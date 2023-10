W magazynach zalega prawie 200 tys. pomp ciepła. To nie jest zdrowa sytuacja

Rynek domowych instalacji fotowoltaicznych jest stabilny, każdego miesiąca montowanych jest około 10-15 tys. instalacji. Spadek, i to duży, widać za to na rynku pomp ciepła - mówi WNP.PL Kamil Sankowski, członek zarządu Polenergia Fotowoltaika.

W Polsce instaluje się każdego miesiąca około 10-15 tys. nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych u odbiorców indywidualnych oraz biznesowych. To, co jest ciekawe, to rosnąca moc pojedynczej instalacji.

W 2022 r. w Polsce zainstalowano około 200 tys. nowych pomp ciepła, w roku 2023 według szacunków nie przekroczymy liczby 100 tys. nowych urządzeń. W magazynach zalega prawie 200 tys. chińskich pomp ciepła.

Dla użytkowników pomp ciepła powinna zostać wprowadzona specjalna taryfa na sprzedaż energii elektrycznej. Pompy ciepła nie powinny być montowane w nieocieplonych i niezmodernizowanych budynkach.

- Rynek domowych instalacji fotowoltaicznych jest od dłuższego czasu stabilny. Od chwili wprowadzenia net billingu (system rozliczeń: sprzedaży i kupna energii) w Polsce realizuje się każdego miesiąca od około 10 tys. do blisko 15 tys. nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych u odbiorców indywidualnych oraz biznesowych. To, co jest ciekawe, to rosnąca moc pojedynczej instalacji. Wynika to z tego, że coraz więcej firm zakłada instalacje fotowoltaiczne chroniąc się przed wysokimi cenami energii elektrycznej - mówi WNP.PL Kamil Sankowski, członek zarządu Polenergii Fotowoltaika.

Magazyny energii koniecznym dodatkiem do instalacji fotowoltaicznych

Wiele firm oferujących instalacje fotowoltaiczne poszerza swoją działalność, instalując również magazyny energii.

- Magazyny energii nadal stanowią niedużą część zespołów mikroinstalacji, które powstają. Można zaobserwować to po liczbie wniosków składanych w programie Mój Prąd. Zaledwie kilka procent dofinansowania z tego programu jest przeznaczane na rozbudowę instalacji o magazyny energii - dodaje Kamil Sankowski.

Jak tłumaczy, wynika to z niewystarczającej edukacji dotyczącej tego, jaką rolę, funkcję i ekonomikę niosą ze sobą magazyny energii.

- Z naszej perspektywy jest to kluczowe urządzenie do zapewnienia dalszej rentowności dla montaży nowych instalacji fotowoltaicznych - wskazuje Kamil Sankowski.

Wskazuje, że propozycja zmian, aby także instalacje działające w systemie net meteringu (rozliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej z energią elektryczną zużytą w okresie rozliczeniowym) mogły korzystać z dofinansowania do magazynów energii, jest bardzo dobra. Takie rozwiązanie odpowiadałoby na potrzeby operatorów sieci dystrybucyjnych i przyczyniłoby się do powstania nowych magazynów energii, które pomogłyby wypłaszczyć jej cenę dzięki wykorzystaniu zapasów w godzinach szczytu.

Koszty instalacji fotowoltaicznych będą rosły. Przełomu nie będzie

Kolejne miesiące raczej nie przyniosą zmian na rynku domowej fotowoltaiki.

- Można się spodziewać dalszej stabilizacji rynku. Nie spodziewamy się znaczącego wzrostu popytu pomimo tego, że zostanie uwolniony rynek cen energii elektrycznej - prognozuje Kamil Sankowski.

Zwraca uwagę, że capex instalacji będzie rósł, ponieważ bez magazynów energii w przyszłości fotowoltaika prosumencka będzie się coraz mniej opłacać.

- Trzeba sobie zdawać sprawę, że teraz decydując się na instalację fotowoltaiczną, jeżeli nie mamy środków, aby zakupić magazyn energii, to warto projektować system w ten sposób, żeby falownik, który instalujemy, posiadał możliwość łatwego przyłączenia magazynu energii w przyszłości, czyli był falownikiem hybrydowym. W przyszłości pomoże to magazyn energii sprawnie zainstalować - wskazuje Kamil Sankowski.

Pompy ciepła są opłacalne, ale w dobrze przygotowanych budynkach

Spora część firm zajmujących się montażem instalacji fotowoltaicznych zaczęło montować także pompy ciepła. To również nie jest łatwy rynek.

- Spodziewam się, że w 2023 r. niestety będziemy mieli spadek względem roku 2022. W 2022 r. zainstalowano około 200 tys. nowych pomp ciepła, w roku 2023 według naszych szacunków i szacunków PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła), nie przekroczymy liczby 100 tys. nowych urządzeń. Na wyhamowanie rozwoju tego rynku wpływa wysoka cena energii elektrycznej i wysoki capex tych urządzeń - przekonuje Kamil Sankowski.

Jak tłumaczy, spory wpływ na sytuację na rynku miała także niekoniecznie dobrze rozpoznana marketingowo propozycja sprzedaży pomp ciepła. Bez modernizacji budynku, jego ocieplenia, wymiany funkcji towarzyszących w systemie grzewczym, czyli kaloryferów na niskotemperaturowe czy przekrojów rur montaż pomp ciepła nie jest najlepszym pomysłem.

Pojawiło się wiele opinii, że efekty działania pomp ciepła są odwrotnie proporcjonalne do obietnicy zwrotu i kosztów ogrzewania. Siłą rzeczy pójdą one w świat. Nikt nie będzie analizował, że w niektórych przypadkach jest to rzeczywiście nieopłacalne, ale przy dokonaniu pewnych zmian w budynkach opłacalne może być.

Będzie specjalna taryfa na energię dla posiadaczy pomp ciepła?

Na sprzedaż pomp ciepła wpłynęła także sytuacja na rynkach gazu i paliw stałych, które się ustabilizowały. Nie ma zagrożenia brakiem dostaw jak w 2022 r., gdy wszyscy chcieli mieć pompę ciepła. Szacuje się, że w Polsce około 200 tys. urządzeń czeka na swojego nabywcę. To nie jest zdrowa sytuacja dla dystrybutorów i całego rynku. Po to, żeby uwolnić kapitał posiadacze chińskich pomp ciepła, będą bardzo mocno cenowo konkurować.

Jest jeszcze inna ważna sprawa dla tego rynku.

- Dla użytkowników pomp ciepła powinna zostać wprowadzona specjalna taryfa na sprzedaż energii elektrycznej - podpowiada Kamil Sankowski.