W maju Polska sprzedała uprawnienia do CO2 za ponad 2 mld zł

Maj 2023 r. stał pod znakiem kontynuacji kwietniowych spadków cen uprawnień do emisji - na koniec miesiąca ceny spadły do poziomu ok. 79 euro za tonę. W maju Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 za ponad 2 mld zł.

Maj 2023 r. stał pod znakiem kontynuacji kwietniowych spadków cen uprawnień do emisji. Cenom kilkukrotnie nie udało się pokonać kluczowego poziomu 86-87 euro za tonę.

Statystycznie ceny uprawnień EUA (European Union Allowance) na rynku spot giełd ICE oraz EEX w maju 2023 r. spadły z 85,10 do 79,20 euro za EUA. Średnia ważona cena EUA z 23 transakcyjnych dni maja wyniosła 83 euro.

Łączny wolumen obrotów na giełdach ICE i EEX na rynku kasowym wyniósł ok. 62 mln uprawnień. Zmienność cen w maju mierzona stosunkiem zakresu cen do średniej ważonej wyniosła ok. 11 proc. (zakres cen: 9,15 euro).

- Pierwszy tydzień maja 2023 r. na rynku uprawnień do emisji upłynął pod znakiem spadków cen poniżej poziomu 83 euro. Nie pomogło nawet podniesienie prognoz cenowych dla I kwartału obecnego roku przez ekspertów ankietowanych przez portal Carbon Pulse - podaje Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w raporcie z rynku CO2 za maj 2023 r.

Duży spadek nadwyżki uprawnień do emisji CO2 na rynku

Ośrodek wskazuje, że utrzymywaniu się dość niskich wycen uprawnień mogło sprzyjać m.in. spekulacyjne pozycjonowanie się funduszy inwestycyjnych na rynku futures (dość znaczący wzrost pozycji krótkich, czyli gra na spadki cen), niższy popyt na uprawnienia ze strony producentów energii z uwagi na postępujący proces dekarbonizacji i wyższe wymogi dotyczące depozytów zabezpieczających (tzw. "margin calls"), czy też słabsze niż oczekiwano dane makroekonomiczne dla przemysłu w UE (tzw. PMI). Znaczenie w tym przypadku mogły mieć również coraz niższe ceny gazu na rynku, które sprawiały, że producenci energii wybierali mniej emisyjny gaz niż bardziej emisyjny - węgiel.

Powiew optymizmu powrócił na rynek między 8 a 19 maja, kiedy cenom uprawnień udało się osiągnąć wartości bliskie 88 euro.

- Tymczasowe wzrosty cen były najprawdopodobniej efektem publikacji przez Komisję Europejską 15 maja 2023 r. informacji o liczbie uprawnień w obiegu (tzw. TNAC), na podstawie której ustala się liczbę uprawnień, które zostają wycofane z rynku i trafiają do rezerwy MSR. Nadwyżka uprawnień na rynku - TNAC spadła znacząco z ok. 1,45 mld uprawnień w 2021 r. do ok. 1,13 mld w 2022 r., a liczba uprawnień, która będzie przedmiotem transferu do rezerwy od września 2023 r. do sierpnia 2024 r. wyniesie ponad 272 mln uprawnień - podaje KOBiZE.

Systematyczna wyprzedaż uprawnień i spadek cen poniżej 80 euro

Po raz pierwszy też podano informację o liczbie uprawnień unieważnionych w rezerwie w ramach tzw. "invalidation mechanism" - z liczby ok. 3 mld unieważniono 2,5 mld, które najprawdopodobniej już na rynek nie powrócą. Powyższa informacja mogła pozwolić cenom na krótkotrwały rajd do poziomu 88 euro (chociaż o tym, że uprawnienia będą unieważnianie w rezerwie, wiadomo już od kilku lat, tj. od 2018 r.)

Od 22 maja 2023 r. na rynku doszło do systematycznej wyprzedaży uprawnień, w wyniku której ich ceny zamknęły miesiąc poniżej poziomów 80 euro.

- Być może przecena była efektem wyprzedaży uprawnień przez producentów energii, którzy po przestawieniu produkcji na tańszy gaz dysponowali nadwyżkami uprawnień - wcześniej zakupionymi na rynku futures w ramach potrzeb hedgingowych - ocenia KOBiZE.

Polska sprzedała w maju CO2 za ponad 2 miliardy złotych

W maju w ramach rynku pierwotnego, przeprowadzono 17 aukcji uprawnień EUA i EUAA (wszystkie na platformie aukcyjnej giełdy EEX).

Sprzedano łącznie blisko 38,5 mln uprawnień do emisji, po średniej ważonej cenie 83,86 euro. Współczynnik popytu do podaży uprawnień, tzw. cover ratio na wszystkich aukcjach EUA i EUAA wyniósł 2,09.

W maju 2023 r. giełda EEX, w imieniu Polski, przeprowadziła dwie aukcje w ramach systemu EU ETS, na których sprzedano ok. 5,35 mln polskich uprawnień EUA po średniej cenie 84,43 euro. Środki uzyskane ze sprzedaży uprawnień na aukcji wyniosły ok. 451,84 mln euro.

- Polska aukcja wzbudziła dość duże zainteresowanie kupujących, na co wskazuje ich wysoki udział (średnio 21 podmiotów) oraz wysoki zgłoszony wolumen (średni współczynnik cover ratio wyniósł 1,97) - podsumowuje KOBiZE.