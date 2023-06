W morskich wiatrakach tylko Chiny mają więcej mocy od nich

Moc wszystkich projektów offshore’owych w Wielkiej Brytanii wyniosła 97,94 GW. W zeszłym roku było to 91,28 GW.

Tylko Chiny mają więcej mocy w morskiej energetyce wiatrowej i wynosi ona 157 GW, na trzecim miejscu uplasowały się Stany Zjednoczone – 82 GW, za nimi Szwecja 75 GW i Brazylia – 63 GW.

Globalnie mamy 1,23 TW projektów offshore’owych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że liczby te dotyczą projektów, które już działają, są w budowie, albo są planowane. W skali świata moce te wzrosły o 400 GW w stosunku do poprzedniego roku.

Do końca 2020 roku Wielka Brytania była światowym liderem, jeśli chodzi o ilość mocy zainstalowanych w offshorze, mając 10,4 GW, podczas gdy w Chinach było to 7,7 GW. Jednak w 2021 roku Chiny znacznie przyspieszyły z budową morskiej energetyki wiatrowej i nie tylko prześcignęły Wielką Brytanię, ale i podwoiły ilość mocy zainstalowanej, podłączając do systemu aż 16,9 GW w ciągu jednego roku. Po zainstalowaniu kolejnych 5 GW od końca 2021 roku Chiny mają aż 48 proc. wszystkich mocy w offshorze na świecie.

Liczby te pokazują, że branża offshore’owa dynamicznie rośnie i w najbliższym czasie możemy spodziewać się jeszcze więcej przyłączanych do systemu mocy. Z pewnością nastąpi on w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydent Joe Biden wprowadził ustawę Inflation Reduction Act, w ramach której przeznaczano dużo środków na inwestycje w moce odnawialne.