W najbliższy wtorek - rozmowy płacowe w PGG z udziałem mediatora

W najbliższy wtorek 14 stycznia w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) rozpoczną się rozmowy płacowe z udziałem mediatora. Związkowcy domagają się 12-proc. podwyżki wynagrodzeń w tym roku. Zarząd spółki podkreśla, że w dyskusji o płacach trzeba uwzględniać warunki ekonomiczne PGG.

"Podtrzymujemy postulat 12-procentowej podwyżki wynagrodzeń w tym roku. Mam świadomość, że finalnie to może nie być 12 proc., ale na razie ze strony zarządu nie padła inna propozycja jak wzrost wynagrodzeń o 0,0 - więc my podtrzymujemy 12 proc." - powiedział w piątek dziennikarzom szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek.

Według jego informacji, zgodnie z biznesplanem PGG, w ub. roku firma miała mieć 800 mln zł zysku, a na 2020 r. zakładała zysk rzędu 1,1 mld zł. Związkowcy oczekują informacji o faktycznych wynikach PGG. Oceniają, że jeżeli wyniki byłyby zgodne z biznesplanem, firmę byłoby stać na oczekiwane przez stronę społeczną podwyżki. Przedstawiciele zarządu PGG informowali wcześniej, że w 2019 r. wynik spółki będzie dodatni, choć prawdopodobnie niższy, niż osiągnięte w 2018 r. 493 mln zł.

Jak poinformował w piątek Hutek, termin wtorkowego spotkania został wyznaczony przez mediatora, którym został Jerzy Nowak. We wtorek rano ma on spotkać się z zarządem PGG, a godzinę później - ze związkowcami. W południe ma dojść do wspólnego spotkania stron.

"Mediator na pewno potrzebuje czasu, żeby zapoznać się ze spółką i z sytuacją. To on będzie wyznaczał tryb ewentualnych dalszych spotkań. Nie wiemy, czy już we wtorek dojdzie do konkretnych negocjacji" - powiedział Hutek.

Wiceprezes PGG ds. pracy Jerzy Janczewski powiedział w piątek, że bezstronnemu mediatorowi łatwiej będzie obiektywnie podejść do argumentów obu stron. "Liczymy, że mediator będzie zdolny wiarygodnie ocenić sytuację ekonomiczną spółki. Podkreślamy od dawna, że warunki ekonomiczne PGG są bardzo istotnym czynnikiem, który należy uwzględniać przy rozstrzygnięciu sporu zbiorowego" - wskazał wiceprezes.

Odnosząc się do podtrzymanego przez stronę związkową postulatu 12-proc. podwyżki płac w tym roku, Janczewski zapowiedział, że PGG podejmie rozmowy, aby "wzajemnie przekonywać się do swoich racji i w ten sposób przybliżyć optymalny kompromis". "Szansa na porozumienie jest zawsze, dopóki strony sporu chcą ze sobą szczerze i uczciwie rozmawiać" - dodał.

Przypomniał, że podczas rozmów 29 listopada ub. roku zarząd PGG zgodził się, aby obowiązujące w spółce dopłaty do przepracowanych dniówek w wysokości od 18 do 32 zł zostały włączone do podstawy naliczania nagrody rocznej - tzw. 14. pensji.

"Dzięki temu tzw. czternastka będzie wyższa przeciętnie o kilkaset zł. Co się tyczy procentowej podwyżki płac - podtrzymujemy jasne i uczciwe stanowisko, że spółka musi dzielić się z pracownikami tym, co wypracowuje - nie mamy żadnych co do tego wątpliwości. Problem tkwi w tym, że PGG musi też bardzo pieczołowicie pilnować kosztów" - zaznaczył wiceprezes.

Odnosząc się do przekazywanych przez górników informacji o niższych wypłatach w grudniu, Janczewski zapewnił, że ta kwestia została przeanalizowana przez zarząd firmy.

"Stosunkowo łatwo można cały problem wyjaśnić. Są miesiące, w których wypłaty faktycznie są przeciętnie niższe niż w pozostałych, a wynika to z faktu, że na stanowiskach robotniczych wysokość wynagrodzenia górnika w bardzo dużym stopniu zależy od ilości przepracowanych tzw. czarnych dni. W jednych miesiącach takich dniówek roboczych jest tylko 19, gdy w innych mogło ich być nawet 23. Miesiące listopad i grudzień, ze względu na dużą ilość dni świątecznych i sobót wypadają słabo. Czyli niższe wynagrodzenia za te miesiące wynikają tylko z mniejszej liczby dni roboczych, a nie ze zmniejszenia składników wynagrodzeń" - podkreślił.

Pytany o możliwe zmiany organizacyjne w PGG w postaci łączenia kopalń, Janczewski zastrzegł, że żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte. "Obecnie trwają analizy mające na celu ocenę zasadności takiego przedsięwzięcia pod względem technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym i społecznym. Spotkanie dotyczące tego procesu zostanie zorganizowane niezwłocznie po zakończeniu wyszczególnionych wyżej analiz" - poinformował wiceprezes PGG.