W naszej części Europy szykuje się potężna oferta akcji

Rumuńska firma Hidroelectrica, produkująca energie z wody, ogłosiła pierwszą ofertę publiczną wartą 2 mld euro. To jedna z największych tego typu ofert w regionie Europy Wschodniej.

Hidroelectrica jest częścią państwowego holdingu rumuńskiego Fondul Proprietatea. Chce się on pozbyć 20 proc. udziałów firmy, co podnosi jej wycenę z 8,5 mld euro do 10,2 mld euro.

Będzie to największa w historii Rumuni oferta publiczna. W całym regionie Europie Wschodniej dorównuje jej jedynie ta z 2020 roku, ogłoszona przez polskie Allegro.

Hidroelectrica posiada w swoim portfolio 182 elektrownie wodne i pokrywa 1/3 zapotrzebowania na energię elektryczną w Rumunii. Niegdyś komunistyczny podmiot był wielokrotnie restrukturyzowany, by dostosować się do obecnych wymagań rynkowych.

Zainteresowanie ofertą jest bardzo duże. Trzech inwestorów instytucjonalnych zadeklarowało łącznie kwotę 500 mln euro. Jednak są także podmioty zajmujące się handlem detalicznym, które rozważają zakup udziałów.

Hidroeletrica jest jedną z najbardziej dochodowym spółek w Rumunii i wytwarza w całości energię odnawialną, dlatego jest łakomym kąskiem dla inwestorów zagranicznych, którzy działają w branży zielonej energii. Jej wyniki finansowe również są niczego sobie, bo jej przychody i zyski rosną o ponad 30 proc. rocznie.

Oferta nie jest zaskoczeniem, ponieważ inwestorzy czekali na jej ogłoszenie już od jakiegoś czasu.