W Niemczech powstanie wielka fabryka wodoru

Firma HH2E zapowiada budowę drugiej największej w Niemczech fabryki wodoru. Do 2030 roku zakład będzie mieć ponad 1 GW mocy zainstalowanej i ma kosztować ponad 1 miliard euro.

Nowy obiekt ma zostać zbudowany w Saksonii. Jego budowę sfinansuje HH2E i brytyjski udziałowiec Foresight Group, a także HydrogenOne Capital Growth.

Pierwszym etapem realizacji inwestycji będzie budowa infrastruktury produkcyjnej o mocy 100 MW za 230 milionów euro do 2025 roku, ma ona zostać rozszerzona do ponad 1GW mocy do końca dekady.

- Krajowa produkcja zielonego wodoru jest kluczowa, aby zapewnić Niemcom ważną rolę w przyszłym globalnym sektorze zielonej energii, a więc sektorze, który otrzymuje największe wsparcie od rządów największych światowych gospodarek - powiedział współzałożyciel HH2E Andreas Schierenbeck.

Według niego łatwiej będzie stać się niemieckiemu przemysłowi konkurencyjnym, jeśli nie będzie całkowicie zależny od importu energii. Wytwórnia wodoru ma korzystać z energii wytworzonej przez znajdujące się w regionie farmy fotowoltaiczne, dzięki energii których będzie wytwarzać wodór.

Jedną ze strategii Niemiec jest rozbudowa infrastruktury wodorowej wobec przymusu redukcji importu paliw kopalnych z Rosji.