W Opolu powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW

Energetyka Cieplna Opolszczyzny podpisała 28 kwietnia 2023 r. umowę na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW.







Farma powstanie w Opolu przy ul. Harcerskiej 15. Instalacja składać się będzie z 1716 sztuk monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy 555Wp każdy.

Panele zabudowane zostaną na konstrukcjach stalowych w dwóch rzędach w układzie wertykalnym.

Wykonawcą instalacji jest firma MEB Technical z siedzibą w Opolu. Zakończenie realizacji inwestycji zostało zaplanowane na koniec listopada 2023 roku.

- Budowa zostanie sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonych w formie pożyczki preferencyjnej oraz ze środków własnych spółki – mówi Paweł Krawczyk, członek zarządu ds. ekonomicznych Energetyki Cieplnej Opolszczyzny (ECO).

Szacuje się, że każdy zainstalowany kilowat instalacji fotowoltaicznej pozwoli wyprodukować rocznie ok. 1,1 MWh energii elektrycznej, a to przyniesie oszczędność w porównaniu z produkcją energii z węgla rocznie o ok. 6 kg tlenków azotu, ok. 5-6 kg dwutlenku siarki i ok. 0,8 - 1 tony CO2.

- Dla grupy kapitałowej ECO fotowoltaika już dziś jest w wielu lokalizacjach źródłem energii elektrycznej na potrzeby autokonsumpcji. Zwiększenie tego wolumenu pozwala nie tylko zaspokoić w coraz większym stopniu potrzeby własne, ale też wprowadzić nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej - mówi Mirosław Romanowicz członek zarządu ECO ds. operacyjnych.

Głównymi akcjonariuszami ECO są gmina Opole posiadająca 53,26 proc. udziałów oraz niemiecka grupa E.ON edis energia posiadająca 46,69 proc.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny, oprócz instalcji ciepłowniczych w Opolu, posiada je także m.in. w Malborku, Kutnie i Jeleniej Górze.